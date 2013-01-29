جامعه مدرسین وارد حوزه مصداقی انتخابات نشده است/ نباید مشکلات اقتصادی را انکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی عصر سه شنبه در گردهمایی ائمه جماعات استان قم که در مسجد آبشار قم برگزار شد در سخنانی با تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) با اشاره به انتظارات پیامبر اکرم (ص) از عالمان دین ابراز داشت: در روایات فراوانی امده است که پیامبر اکرم (ص) از عالمان دین انتظار عمل دارند.



وی افزود: آیت الله بروجردی عنوان می‌کردند روحانیت به عنوان شناسنامه دین است و بسیاری از مردم با توجه به عمل عالمان دین به راه اسلام کشیده شدند و همواره توصیه می‌کردند که نباید این شناسنامه مخدوش شود و لباس روحانیت نیز پیشینه افتخار آفرین هزار ساله دارد.



امام جمعه موقت تهران ابراز داشت: برای حرمت نگه داشتن به لباس روحانیت، روحانیون در برخی از مواقع باید از حلال‌ها هم چشم بپوشند.



دشمنان می‌خواهند روحانیت را از چشم مردم بیندازند



وی گفت: امروز دشمنان به شدت در حال سم پاشی هستند تا روحانیت را از چشم مردم بیندازند و مدام در این زمینه تبلیغات سوء انجام می‌دهند اما به فضل خداوند روحانیت‌‌ همان روحیه مردمی خود را حفظ خواهد کرد و در میان مردم از ارزش و احترام بالایی برخوردار خواهد بود.



آیت الله خاتمی با بیان اینکه روحانی باید همواره دارای موضع باشد، افزود: عالمان دین نباید در برابر مسائل جامعه بی‌موضع باشند و وقتی که بدعت‌ها در جامعه خود را نشان داد، عالمان و روحانیت باید موضع گیری شفاف و روشنی داشته باشند.



در برابر انحرافات نباید بی‌موضع بود



وی با تاکید بر اینکه در برابر انحرافات نباید بی‌موضع بود افزود: شغل و حرفه روحانیت برای عالمان شیعی محل درآمد و نان آوری نیست بلکه عالم شیعه خود را در میدان جهاد و مبارزه می‌داند.



عضو جامعه مدرسین حوزه اضافه کرد: وقتی به زندگی بزرگان دین در گذشته رجوع می‌کنیم شخصیتی را نمی‌توان یافت که اهل راحت طلبی باشد و هر کجا که احساس مسئولیت می‌کردند وارد صحنه شده و به تکلیف خود عمل می‌کردند.



وی ابراز داشت: عالمان در طول تاریخ آرام ننشستند و عبارت به من مربوط نمی‌شود در سیره و روش آن‌ها دیده نمی‌شود.



وی با بیان اینکه از فضای حق باید همواره دفاع و آن را تقویت کرد افزود: اگر انقلاب اسلامی برچیده شود، کسانی سرکار خواهند آمد که با اساس دین مبارزه می‌کنند.



آیت الله خاتمی گفت: در فضای باطل نیز وظیفه داریم که تحت تاثیر نزدیکان و فامیل قرار نگیریم و در مرتبه‌ای بالا‌تر باید در راستای بهم ریختن این فضا حداکثر تلاش خود را به کار ببندیم.



وی در ادامه با بیان اینکه فضای فتنه از فضاهای سخت و دشوار است که تشخیص حق از باطل به سختی صورت می‌گیرد افزود: در این فضا اهل بصیرت و صبر می‌توانند مواضع حق را به خوبی بشناسند و دیگران را هدایت کنند.



عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: وظیفه روحانیت در برابر اصل نظام اسلامی مشخص است و همانگونه که روحانیت در بوجود آوردن انقلاب پیشگام بوده است در حفظ آن نیز باید تلاش کند.



واژه اعتدال از آن دسته واژه‌های غلط انداز است



وی ابراز داشت: واژه اعتدال از آن دسته واژه‌های غلط انداز است که برخی‌ها فکر می‌کنند معتدل بودن به معنای بی‌تفاوت بودن در برابر مسائل جامعه و نظام اسلامی است.



آیت الله خاتمی تصریح کرد: اگر انقلاب اسلامی آسیبی ببیند دشمنان تمام عقده‌های خود را بر سر دین و انقلاب خالی خواهند کرد.



وی در ادامه با بیان اینکه روحانیت نباید در احزاب و گروه‌های سیاسی حضور داشته باشند افزود: ما معتقدیم که روحانیت باید مستقل باشد و زبان روحانیت زبان امر به معروف و نهی از منکر است.



استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: اگر ما جناحی شویم دیگر در برابر کسی که در جناح و جزب ما قرار دارد و موسوی و کروبی را سران فتنه نمی‌داند نمی‌توانیم موضع بگیریم.



روحانیت این شهامت را دارد از دولتی که حمایت کرده انتقاد کند



وی گفت: روحانیت و متدینین در روی کار آمدن این دولت تلاش کردند اما روحانیت این شهامت را دارد از دولتی که حمایت کرده است وقتی کسی در خصوص دوستی با مردم اسرائیل صحبت می‌کند در بزرگ‌ترین تریبون نظام و در نماز جمعه انتقادات را مطرح کند و بگوید که این حرف نادرستی است و این امر افتخاری برای روحانیت است و نشان می‌دهد روحانیت در ایران دولتی نیست.



آیت الله خاتمی با بیان اینکه روحانیت همواره استقلال خود را حفظ خواهد کرد افزود: این به معنای گارد گرفتن در برابر دولت نیست بلکه اقدامات خوبی که از سوی دولت صورت می‌گیرد مورد حمایت ودر صورت مشاهده اشتباهات و خطا‌ها اعتراض و انتقاد خواهد کرد.



نباید مشکلات اقتصادی موجود را انکار کرد



وی در ادامه با بیان اینکه امروز در جامعه مشکلات اقتصادی وجود دارد و مردم هم این مسائل را با روحانیون در میان می‌گذارند افزود: باید درد دل مردم را گوش داد و نباید مشکلات اقتصادی موجود را انکار کرد چرا که فضا به قدری روشن است که دیگر جای تکذیب نیست.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه توجیه نادرست مشکلات هم نادرست است افزود: در خصوص گرانی‌ها و تورم نباید عنوان کرد که هیچ کس مقصر نبوده است و در عین حال باید تحریم‌های دشمنان را نیز در نظر گرفت.



تحریم‌ها هزینه استقلال ایران و برپایی نظام اسلامی است



امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه، تحریم‌ها هزینه استقلال ایران و برپایی نظام اسلامی است افزود: امروز مستکبرین دنیا نمی‌خواهند که نظامی اسلامی در خاورمیانه و ایران حاکم باشد.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که قانون اساسی آن زیر نظر 50 فقیه مجتهد تهیه و تدوین شده است و تنها قانون اساسی است که با مکتب اهل بیت(ع) مطابقت دارد.



عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری اینده ابراز داشت: این انتخابات مسئله‌ای کلیدی است و اگر شخص دوم کشور مطابق باشان نظام اسلامی باشد موجب پیشرفت و اگر آن فرد به ارزش‌ها باور نداشته باشد موجب ایجاد مشکلاتی خواهد شد.



آیت الله خاتمی ادامه داد: سبک زندگی که رهبر معظم انقلاب آن را مطرح کردند بخش اعظمی از اجرای آن برعهده ریاست جمهوری است و اگر رئیس جمهوری به مسائلی همانند عفاف و حجاب اهمیت و آن را در اولویت قرار دهد وضعیت به گونه‌ای دیگر خواهد بود.



وی با بیان اینکه روحانیت نمی‌تواند در خصوص انتخابات آینده بی‌تفاوت باشد افزود: اولویت اول باید تلاش برای حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات باشد.



امام جمعه موقت تهران افزود: معیارهایی همانند تدین، تعهد و ولایت مداری واقعی و نه شعاری برای رئیس جمهور آینده مهم است و رئیس جمهور درشان ایران باید استکبار ستیز باشد و بداند که تنها راه برای به خاک مالیدن بینی دشمن استقامت است.



آیت الله خاتمی عنوان کرد: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکنون وارد حوزه مصداقی برای انتخابات ریاست جمهوری نشده است ولی راه‌های حضور حداکثری مردم در انتخابات را دنبال می‌کند.

