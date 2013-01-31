به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز جشنواره فیلم فجر، نمایش فیلمها در برج میلاد به دلیل برگزاری نماز جمعه از سانس دوم شروع میشود و اهالی رسانه و منتقدان از ساعت 13:30 میتوانند در این روز فیلمهای متفاوتی را به تماشا بنشینند.
البته به نظر میرسد فیلم "آسمان زرد کمعمق" ساخته بهرام توکلی ستاره این روز باشد.
آفتاب، مهتاب، زمین: به کارگردانی و تهیهکنندگی علی قویتن ساخته شده است. این فیلم یازدهمین کار سینمایی قویتن است و فضایی مانند کارهای قبلی وی دارد.
سال گذشته او با فیلم "پرواز بادبادکها" در جشنواره فجر حضور داشت و در بخش بینالملل جوایزی را هم از آن خود کرد. آخرین فیلمی که از وی اکران شده است "نسکافه داغ داغ" است که ساخت آن به سال 85 برمیگردد و پس از آن سه فیلم دیگر وی هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکردهاند.
نمایی از فیلم "آسمان زرد کم عمق"
فیلم امسال او یک ملودرام اجتماعی و درباره دختر دانشجویی است که بخشی از خاطرات کودکی خود را مرور میکند. "آفتاب، مهتاب، زمین" درباره کودکان و نوجوانان ساخته شده و به روابط ساده و بدون پیچیدگی آدمها میپردازد. صدف بهشتی، مهسا معرفتی، حسین محمدیان، شادی محمدپور، محمود مرتضائی، توحید رستمی و دنیا نجفی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلمبرداری این فیلم در تهران و روستای کلات نادر خراسان انجام شده است و مدتی نیز به دلایل نامشخصی قبل از ادامه کار در تهران متوقف شد. این فیلم در سانس اول در برج میلاد اکران میشود.
تابستان طولانی: به کارگردانی علی خزاعیفر و تهیهکنندگی سیاوش حقیقی است و از تولیدات ویژه صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی به شمار می رود. این فیلم در بخش نگاه نو جشنواره حضور دارد.
داستان این فیلم در مورد سالهای اولیه جنگ تحمیلی بر علیه مردم شریف ایران است. روستایی دورافتاده در جنوب خراسان که تمامی مردان آن برای حفظ کیان این مرز و بوم به جبهه میروند و تنها کودکان، زنان و پیرمردان در روستا باقی میمانند. حسن پسر بازیگوش 10 ساله گمان میکند آن تابستان بدون پدر بهترین تابستان عمرش خواهد بود و...
در این فیلم کوروش تهامی، شهره قمر و نازنین فراهانی نقشهای اصلی کار را بر عهده دارند و علاوه بر آنها سارا خوئینیها، فرهاد جم و جهانبخش سلطانی نقشهای محوری " دل بی قرار" را ایفا میکنند.
ساعت نمایش این فیلم 22 جمعه 13 بهمنماه است.
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