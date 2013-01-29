مشکل گلزنی مس کرمان باید برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، لوکابوناچیچ سه شنبه شب در نشست خبری پس از دیدار دو تیم مس کرمان و آلومینیوم هرمزگان گفت: در این بازی تیم مس کرمان شش موقعیت گلزنی را از دست داد و این مشخص می کند که بازیکنان ما درگلزنی مشکل دارند.

وی افزود: باید روی مشکل گلزنی کار کنیم و سعی کنیم که آن را برطرف کنیم.

سرمربی مس کرمان تصریح کرد: کسب سه امتیاز این بازی می توانست موقعیت ما را در جدول ارتقاء ببخشد که متاسفانه چنین نشد و مس کرمان تنها توانست یک امتیاز از این دیدار را به دست بیاورد.

وی گفت: در آنالیزی که از بازی های آلومینیوم هرمزگان داشتیم مشخص شد که این بازی آسان نخواهد ونکاتی را در این خصوص به بازیکنانم متذکر شدم.

بوناچیچ ادامه داد: آلومینیوم در قالب دفاعی بازی می کرد و به همین دلیل مس کرمان موفق نشد در این دیدار گلی را به ثمر برساند.

دیدار دو تیم مس کرمان و آلومینیوم هرمزگان با نتیجه مساوی صفر بر صفر به پایان رسید.