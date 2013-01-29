نخستین کنگره خاورمیانه ای پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب با حضور مسئولان استانی و اساتید داخلی و خارجی نخستین کنگره خاورمیانه ای پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق و دومین کنگره بین المللی پژوهش دانشجویی قلب و عروق و دومین کنگره تازه های اکوکاردیوگرافی در شیراز برگزار شد.

دبیر علمی کنگره قلب و عروق گفت: اهداف برگزاری کنگره بازنگری جدیدترین گایدلاین های پیشگیری از بیماریهای کرونر قلب ،بازنگری ریسک فاکتورهای بیماری، کاربرد اکوکاردیوگرافی از نقطه نظر پیشگیری از بیماریهای قلبی و بررسی افراد با ریسک بالای بیماری عروق قلبی، تازه های اکوکاردیوگرافی، تازه های قلب و عروق در بخش دانشجویی است.

فیروز ابطحی بیان داشت: 340 نفر از طریق سایت ثبت نام کرده و 86 نفر در بخش Board نام نویسی کرده اند که در بخش پزشکی و پرستاری 15 مقاله به صورت پستر و 60 مقاله به صورت سخنرانی ارائه می شود.

وی ادامه داد: در بخش دانشجویی 57 مقاله به صورت پستر وو 10 سخنرانی در طی سه روز به ارائه مقالات خود در نخستین کنگره خاورمیانه ایی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق در شیراز می پردازند.