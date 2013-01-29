فینال مسابقات فوتسال قهرمانی جوانان گیلان دوازدهم بهمن برگزار می شود

محمد شکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این دوره از مسابقات 10 تیم در دو گروه پنج تیمی با هم به رقابت می پردازند.

وی اظهارداشت: از هر گروه دو تیم به مرحله نیم نهایی می رود و با هم ضربدری بازی می کنند و نماینده قهرمان این بازها به مرحله کشوری اعزام خواهد شد.

رئیس دپارتمان فوتسال گیلان گفت: ورزش فوتسال یکی از ورزش های پر طرفدار و پر هیجان در استان است بنابراین باید بیشترتقویت شود.

وی با بیان اینکه استان گیلان در ورزش فوتسال سابقه دیرینه دارد، افزود: از چهاردهم بهمن ماه جاری مسابقات قهرمانی فوتسال نوجوانان استان نیز با مشارکت 15 تیم آغاز خواهد شد.

شکری ادامه داد: پارسال در مسابقات قهرمانی فوتسال استان شش تیم از جوانان و نوجوانان شرکت داشته اند که این رقم امسال به 25 تیم رسیده است.

وی همچنین فوستال استان را نوید بخش ارزیابی کرد و یادآورشد: مسابقات فوتسال گیلان سا به سال با برنامه ریزی بهتر و با حواشی کمتر در حال برگزاری است.