  1. ورزش
۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۱۴

فرهاد مجیدی:

هنوز یک ریال از استقلال نگرفته‌ام/ نتیجه خوبی برابر پیکان کسب کردیم

مهاجم تیم فوتبال استقلال با اشاره به پیروزی تیمش برابر پیکان گفت: سه امتیاز ارزشمند را از این تیم گرفتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی عصر امروز سه شنبه و بعد از این که نخستین گل خود را در این فصل برای استقلال به ثمر رساند گفت: بازی خوبی برابر پیکان انجام دادیم. البته بارندگی باعث شد کار سخت تر شود. البته ما بهتر بازی کردیم و توانستیم به یک نتیجه خوب دست پیدا کنیم.

وی در خصوص گلزنی خود در این دیدار خاطرنشان کرد: گل من حاصل تلاش همه اعضای تیم بود. آنها به من لطف دارند و از همه تشکر می کنم.

مجیدی در خصوص بازگشت خود به استقلال هم خاطرنشان کرد: بازگشت من یک تصمیم منطقی و عقلی نبود بلکه با دل خود تصمیم گرفتم و تنها به خاطر شادی دل هواداران این کار را انجام دادم. مطمئن هستم خدا به من کمک خواهد کرد. هنوز یک ریال از باشگاه استقلال دریافت نکرده ام و از سال گذشته هم طلب دارم.

