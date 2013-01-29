ضرورت همکاری همه در پیشگیری از بیماری/ جذب همکاری مهمترین هدف کنگره دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، کمال فیروزآبادی سه شنبه شب در نخستین کنگره خاورمیانه ای پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق اظهار داشت: تا زمانی که امنیت وجود داشته باشد نمی توان ناامنی را تصور کرد سلامت نیز همینطور بوده و تا زمانی که سالم هستیم قدر آن را نمی دانیم.

وی ادامه داد: در بحث درمان همه اقشار نمی توانند اظهار نظر کنند اما در بخش پیشگیری همه نهادها باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و رسانه ها نیز در این امر نقش اساسی دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس بیان داشت: با ترویج ورزش در جامعه می توان جلوی بسیاری از بیماریها را گرفت و امیدواریم این کنگره نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

جذب همکاری مهمترین هدف کنگره دانشجویی

دبیر علمی دومین کنگره بین المللی پژوهش دانشجویی قلب و عروق گفت: مهمترین هدف کنگره دانشجویی جذب همکاری در زمینه جذب طرح های پژوهشی است .

سهیل اشکانی بیان داشت: در این کنگره که با هدف جذب همکاری دانشجویان و ارتقای سطح علمی آنها برگزار شده 11 مقاله به صورت سخنرانی ارائه می شود که از این تعداد سه عنوان توسط اساتید با محور کاربردی به صورت سخنرانی ارائه می شود.