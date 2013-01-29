نفت حریف گهر 10 نفره هم نشد

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از بازی صنعت نفت و گهر، هواداران نفت که مدتهاست طعم پیروزی تیمشان را نچشیده اند، منتظر کسب پیروزی در برابر تیمی که وضعی مشابه آنها در جدول رده بندی دارد بودند به خصوص اینکه کادر فنی تیم نفت هم تغییر کرده و به کلی آبادانی شده بود.

دقیقه 22 این بازی، امید هواداران نفت برای کسب پیروزی در این میدان بیشتر هم شد زیرا داور این میدان در دقیقه 22 بازی، دومین کارت زرد با به مجید خمیس بازیکن گهر نشان داد و او را حالت گریه به خارج از زمین بازی هدایت کرد.



با وجود این، تلاش 90 دقیقه ای بازیکنان نفت نه تنها نتیجه ای نداشت که آنها کمی خوش شانس بودند که در دقایق انتهایی بازی، دروازه خود را گشوده ندیده اند؛ موضوعی که فیروزی نیز بر آن صحه گذاشت و گفت: «خوشبختانه در دقایق پایانی حریف از فرصتهای خود استفاده نکرد».



این بازی هم همانند بازی های خانگی گذشته نفت از سوی هیئت مدیره باشگاه رایگان اعلام شده بود ولی از آن استقبالهای تاریخی از بازی های صنعت نفت در این دیدار خبری نبود و هواداران کمی به ورزشگاه تختی آبادان آمده بودند.



گرد و غبار غلیظ و باد شدید آبادان نیز باعث شده بود کیفیت این بازی به شدت کاهش یابد. ضمن اینکه هواداران نفت اعتراضاتی را به شیوه بازی تمیشان از روی سکوها به داخل زمین با برخی شعارهای انتقادی منتقل می کردند.



نفت با پیروزی در این دیدار می توانست یک رده در جدول رده بندی لیگ برتر صعود کند و اندک بارقه های امید خود برای بقا در لیگ برتر را زنده نگه دارد ولی این بازی شاید آب سردی بود بر هواداران که شاید هنوز اندک امیدی برای بقای تیمشان داشتند.

