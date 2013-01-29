  1. ورزش
۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۵۹

اظهار نظر بازیکنان استقلال پس از پیروزی برابر پیکان

اظهار نظر بازیکنان استقلال پس از پیروزی برابر پیکان

بازیکنان تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی برابر پیکان به اظهار نظر در مورد شرایط این بازی پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و چهارم لیگ برتر عصر سه شنبه موفق شد در ورزشگاه آزادی تهران برابر پیکان به پیروزی 3 بر صفر دست پیدا کند.

امیر حسین صادقی مدافع آبی پوشان در مورد این دیدار گفت: بازی خوبی بود. متاسفانه باران کیفیت را اندکی کاهش داد. با این حال هر دو تیم فوتبال رو به جلویی را انجام دادند و زیر توپ نزدند.

علی حمودی دیگر بازیکن استقلال نیز گفت: خدا را شکر که این بازی را بردیم. ما خیلی خوب بازی کردیم و توانستیم به سه امتیاز ارزشمند دست پیدا کنیم. پیکان تیم خیلی خوبی بود و نباید به جایگاه آنها در جدول رده بندی نگاه کرد. آنها هافبک های خیلی خوبی داشتند و فوتبال خوبی ارائه کردند.

هاشم بیک زاده نیز گفت: به خاطر مصدومیت مدتی از میادین دور بودم اما خوشبختانه به این بازی رسیدم و خدا را شکر می کنم که بازی خوبی انجام دادم امیدوارم بتوانم به استقلال در ادامه لیگ کمک کنم.

فرزاد حاتمی مهاجم استقلال نیز گفت: بازی یکطرفه ای انجام دادیم. با آمدن فیروز کریمی انتظار می رفت پیکان شرایط بهتری پیدا کند اما این مربی هنوز بر شرایط تیمش احاطه پیدا نکرده و قطعا در آینده بهتر خواهد شد.

کد مطلب 1803527

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