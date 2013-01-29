اظهار نظر بازیکنان استقلال پس از پیروزی برابر پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و چهارم لیگ برتر عصر سه شنبه موفق شد در ورزشگاه آزادی تهران برابر پیکان به پیروزی 3 بر صفر دست پیدا کند.

امیر حسین صادقی مدافع آبی پوشان در مورد این دیدار گفت: بازی خوبی بود. متاسفانه باران کیفیت را اندکی کاهش داد. با این حال هر دو تیم فوتبال رو به جلویی را انجام دادند و زیر توپ نزدند.

علی حمودی دیگر بازیکن استقلال نیز گفت: خدا را شکر که این بازی را بردیم. ما خیلی خوب بازی کردیم و توانستیم به سه امتیاز ارزشمند دست پیدا کنیم. پیکان تیم خیلی خوبی بود و نباید به جایگاه آنها در جدول رده بندی نگاه کرد. آنها هافبک های خیلی خوبی داشتند و فوتبال خوبی ارائه کردند.

هاشم بیک زاده نیز گفت: به خاطر مصدومیت مدتی از میادین دور بودم اما خوشبختانه به این بازی رسیدم و خدا را شکر می کنم که بازی خوبی انجام دادم امیدوارم بتوانم به استقلال در ادامه لیگ کمک کنم.

فرزاد حاتمی مهاجم استقلال نیز گفت: بازی یکطرفه ای انجام دادیم. با آمدن فیروز کریمی انتظار می رفت پیکان شرایط بهتری پیدا کند اما این مربی هنوز بر شرایط تیمش احاطه پیدا نکرده و قطعا در آینده بهتر خواهد شد.