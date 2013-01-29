به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که عصر امروز سه شنبه و پس از پیروزی 3 بر صفر تیمش برابر پیکان در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی صحبت می کرد ضمن اشاره به این موضوع در مورد شرایط فنی بازی گفت: با توجه به تعطیلات 10 روزه ای که در پیش داریم این پیروزی برای ما مهم بود و خوشحالم که به آن رسیدیم.

وی ادامه داد: پیکان تیم خوبی بود که مقاومت زیادی کرد تا گل نخورد. آنها از لایه های دفاعی خوبی برخوردار بودند اما در نیمه دوم تیم ما شرایط بهتری داشت و موفق شد به پیروزی برسد. ما قبل از دربی یک روز کمتر از پرسپولیس استراحت کرده بودیم که امیدوارم مسئولان لیگ از این به بعد بیشتر روی برنامه ریزی ها نظر داشته باشند تا حق تیمی ضایع نشود.

امیر قلعه نویی که این مسائل را چند روز بعد از دیدار با پرسپولیس و اتفاقات پس از آن مطرح می کرد ادامه داد: این بار بعد از پیروزی استقلال حرف می زنم و بهانه هم نمی گیرم که فردا علیه من مقاله بزنند و روی خط بیایند و انتقاد کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که تصور نمی کنید برنامه ریزی سازمان لیگ به گونه ای است که تیم های اصفهانی بیشتر نفع می برند گفت: من به کار آقای تاج اعتقاد دارم و این مسئله را قبول ندارم. امیدوارم آقای تاج طوری برنامه ریزی کنند که شبه ای به وجود نیاید.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه به انتقاد از گزارشگر دیدار این تیم برابر پیکان اشاره کرد و گفت: خیلی ها امروز دوست داشتند استقلال نتیجه نگیرد تا بکوبندش اما خدا را شکر به یک پیروزی پرگل رسیدیم. همین امروز مزدک میرزایی در طول گزارش بازی چند بار علیه ما حرف زده است. باید تعامل برقرار شود چرا که با این مسائل مشکلی از فوتبال حل نمی شود.