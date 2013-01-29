  1. عناوین کل
۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۲۴

زیبایی نژاد خبرداد:

سکته قلبی و مغزی بیشترین علت مرگ و میر در ایران

سکته قلبی و مغزی بیشترین علت مرگ و میر در ایران

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز گفت: مرگ ناشی از سکته قلبی و بعد از آن سکته مغزی بیشترین آمار مرگ میر در ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد زیبایی نژاد سه شنبه شب  در نخستین کنگره خاورمیانه ای پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق اظهار داشت: با تحقیقات انجام شده در بین چند کشور امید به زندگی در ایران در سال 1960 با امید به زندگی 48 و در سال 2010 با 68 تا 71 است.

وی ادامه داد: ایران در حال حاضر دارای رتبه 113 جهان در شاخص امید به زندگی است و همچنین در آمار فوت  بعد از سکته مغزی و قلبی، تصادفات بیشترین عامل مرگ و میر است .

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز در خصوص طرح غربالگری در شیراز بیان داشت : در این طرح که بیشتر از کارکنان شهرداری، بانکها و فرهنگیان شرکت کردند حدود هفت هزار 800  نفر تحت پوشش قرار گرفتند که از این تعداد نزدیک سه هزار و 600 مرد و سه هزار و 900 زن مورد غربالگری قرار گرفتند.

زیبایی نژاد ادامه داد: افراد مورد آزمایش حدود 19.93 درصد در معرض دیابت قرار داشتند و افراد 8.43 مرد و 8.01 زن دارای دیابت هستند.

وی اضافه کرد: در آمار گرفته شده با معیار MBI  19 درصد کل افراد بالای 27 وزن دارند و 43.35 درصد با وزن 25 تا 27 وزن غیر طبیعی دارند

زیبایی نژاد اظهار داشت: این کنگره با هدف پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی زودرس و کاهش مرگ و میر ناشی از آن و تبادل علمی پژوهشی برگزار شد

 وی با اشاره به اینکه سکته قلبی شایع ترین علت مرگ و میر در کشور ما است، ادامه داد: سکته های قلبی با پیشگیری از فاکتورهای خطر زا قابل کنترل است و هزینه های درمانی با کنترل این فاکتورها در آینده به شدت کاهش می یابد.

کد مطلب 1803530

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید