سکته قلبی و مغزی بیشترین علت مرگ و میر در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد زیبایی نژاد سه شنبه شب در نخستین کنگره خاورمیانه ای پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق اظهار داشت: با تحقیقات انجام شده در بین چند کشور امید به زندگی در ایران در سال 1960 با امید به زندگی 48 و در سال 2010 با 68 تا 71 است.

وی ادامه داد: ایران در حال حاضر دارای رتبه 113 جهان در شاخص امید به زندگی است و همچنین در آمار فوت بعد از سکته مغزی و قلبی، تصادفات بیشترین عامل مرگ و میر است .

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز در خصوص طرح غربالگری در شیراز بیان داشت : در این طرح که بیشتر از کارکنان شهرداری، بانکها و فرهنگیان شرکت کردند حدود هفت هزار 800 نفر تحت پوشش قرار گرفتند که از این تعداد نزدیک سه هزار و 600 مرد و سه هزار و 900 زن مورد غربالگری قرار گرفتند.

زیبایی نژاد ادامه داد: افراد مورد آزمایش حدود 19.93 درصد در معرض دیابت قرار داشتند و افراد 8.43 مرد و 8.01 زن دارای دیابت هستند.

وی اضافه کرد: در آمار گرفته شده با معیار MBI 19 درصد کل افراد بالای 27 وزن دارند و 43.35 درصد با وزن 25 تا 27 وزن غیر طبیعی دارند

زیبایی نژاد اظهار داشت: این کنگره با هدف پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی زودرس و کاهش مرگ و میر ناشی از آن و تبادل علمی پژوهشی برگزار شد

وی با اشاره به اینکه سکته قلبی شایع ترین علت مرگ و میر در کشور ما است، ادامه داد: سکته های قلبی با پیشگیری از فاکتورهای خطر زا قابل کنترل است و هزینه های درمانی با کنترل این فاکتورها در آینده به شدت کاهش می یابد.