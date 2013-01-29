به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی که پس از شکست 3 بر صفر عصر امروز سه شنبه تیمش برابر استقلال با خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: از بدشانسی من در اولین بازی که روی نیمکت نشستم با استقلال بازی داشتیم که از هر نظر تیم خوبی است و صدرنشین لیگ برتر محسوب می شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده پیکان گفت: نمی خواهم در مورد یارگیری ابتدای فصل و سایر موارد صحبت کنم. ما باید تلاش کنیم که با برطرف کردن نقاط ضعف مان در دیدارهای آینده نتایج لازم را کسب کنیم و پیکان را در لیگ برتر نگه داریم. تلاش ما این است که بتوانیم اشکالات عمده را برطرف کنیم.

فیروز کریمی در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت سقوط پیکان به لیگ دسته اول در این تیم خواهد ماند گفت: قرارداد من با این تیم یک سال و نیمه است و حتی اگر تیم هم به لیگ دسته اول سقوط کند من با این تیم خواهم بود. اما تلاش مان این است که پیکان را در رقابت های لیگ برتر نگه داریم. البته می دانم کار بسیار سختی داریم اما تلاشمان را می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز هم ادبیات خاص خودتان را خواهید داشت گفت: درست است که من ادبیات خاصی دارم اما هیچ وقت به کسی توهین و یا بی احترامی نکرده ام و نمی کنم. هر فردی ادبیات خاص خودش را دارد و من هم ادبیاتم اینگونه است و ربطی هم به ورزش ندارد.