رایزنی اردوغان با مقامات قطری در خصوص سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز در دوحه با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر دیدار کرد.



بر اساس این گزارش، در این دیدار، روابط دوجانبه و راههای تقویت و گسترش آن در تمام زمینه ها بررسی شد.



شیخ حمد و اردوغان همچنین درباره برخی مسائل منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.



خبرگزاری آناتولی گزارش داده بود در دیدار نخست وزیر ترکیه و مقامات قطری، روابط دوجانبه و امکان افزایش همکاری در زمینه های اقتصادی، تجارت، انرژی و فرهنگی به منظور تقویت گفتگوی سیاسی میان دو طرف بررسی خواهد شد.



این رسانه گزارش داده بود پرونده های منطقه ای و بین المللی از جمله اوضاع سوریه و مناقشه صهیونیستها با فلسطینی ها و تحولات شمال آفریقا در دیدار اردوغان و امیر قطر بررسی خواهد شد.



خاطر نشان می شود ترکیه و قطر در کنار عربستان با هماهنگی کامل در خصوص اقدامات ضد سوری، به حمایت گسترده مالی و تسلیحاتی از گروههای مسلح در سوریه ادامه می دهند و ناامنی و خشونتها در این کشور را افزایش داده اند.

