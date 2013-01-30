  1. عناوین کل
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۲۹

درخشان:

بازیکنان گلزن داماش مصدوم هستند/ شکل کار تغییر می کند

بازیکنان گلزن داماش مصدوم هستند/ شکل کار تغییر می کند

بندرانزلی - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال گفت: بازیکنان گلزن این تیم مصدوم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان شامگاه سه شنبه پس از شکست سه بر یک تیمش مقابل ملوان در شهر انزلی افزود: مستحق خوردن سه گل نبودیم و اگر مصدوم ها تیم داماش برسند، شکل کار تغییر می کند.

وی اظهارداشت: هواداران حق دارند به این نتیجه اعتراض کنند چون تیم باخته ولی بد بازی نکردیم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گفت: در ضد حمله گل خوردیم، فرصت های زیادی داشتیم که بازیکنان داماش می توانستند گل بزنند و در نیمه دوم در ضدحمله غافلگیر شدیم و تیمی که گل نزند، گل می خورد.

وی افزود: صحنه آخر که داور به نفع ملوان پنالتی گرفت، دروازه بان داماش مرتکب خطایی نشده و داور اشتباه کرد.

درخشان ادامه داد: وقتی تیمی این همه فرصت گیر بیاورد و گل نزند، غافلگیر می شود.

هم اکنون داماش گیلان با 24 امتیاز در جایگاه چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور است.

کد مطلب 1803549

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید