بازیکنان گلزن داماش مصدوم هستند/ شکل کار تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان شامگاه سه شنبه پس از شکست سه بر یک تیمش مقابل ملوان در شهر انزلی افزود: مستحق خوردن سه گل نبودیم و اگر مصدوم ها تیم داماش برسند، شکل کار تغییر می کند.

وی اظهارداشت: هواداران حق دارند به این نتیجه اعتراض کنند چون تیم باخته ولی بد بازی نکردیم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گفت: در ضد حمله گل خوردیم، فرصت های زیادی داشتیم که بازیکنان داماش می توانستند گل بزنند و در نیمه دوم در ضدحمله غافلگیر شدیم و تیمی که گل نزند، گل می خورد.

وی افزود: صحنه آخر که داور به نفع ملوان پنالتی گرفت، دروازه بان داماش مرتکب خطایی نشده و داور اشتباه کرد.

درخشان ادامه داد: وقتی تیمی این همه فرصت گیر بیاورد و گل نزند، غافلگیر می شود.

هم اکنون داماش گیلان با 24 امتیاز در جایگاه چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور است.