عملیات بازیابی جکت فاز 13 پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی غرق شدن جکت 1300 تنی فاز 13 پارس جنوبی که صبح سه‌شنبه بر اثر یک حادثه اتفاق افتاد ، کمیته پیگیری بحران در تهران و محل این پروژه تشکیل وبرنامه ریزی مرتبط با پیگیری فرایندهای مربوط انجام شد.

قائم مقام شرکت نفت و گاز پارس با اعلام این خبر گفت: در پی بروز حادثه در شناور نصاب شرکت صدرا، جکت 1300 تنی این فاز در آخرین مراحل نصب در موقعیت دریایی خلیج فارس دچچار سانحه شد اما خوشبختانه شناور نصاب و تمامی افراد حاضر در محل این پروژه در سلامت کلامل به سرمی برند . شرکت صنعتی دریایی ایران( صدرا) پیمانکار و مجری پروژه طراحی، ساخت و نصب این سازه دریایی بوده است.

سپهر سپهری در این ارتباط عنوان کرد: پس از این حادثه بلافاصله شرکت نفت و گاز پارس برای حمایت و پشتیبانی از پیمانکار خود به منظور کنترل آثار این حادثه، با تشکیل کمیته بحران و به کارگیری تمامی ظرفیتهای فنی و پشتیبانی منطقه پارس جنوبی، برنامه‌ریزی‌های خود را برای پیگیری و مدیریت موثر این موضوع به عمل آورد.

وی گفت: مطابق تصمیمات اتخاذ شذه، به زودی با بهبود شرایط دریایی و آب و هوایی منطقه، اقدامات لازم در راستای بازیابی این سکو در اعماق 80 متری آبهای خلیج فارس آغاز خواهد شد . سپهری همچنین از تشکیل تیم‌های مجرب غواصی در آبهای عمیق خبر داد و افزود: این تیم تخصصی اکنون در حال بررسی مخازن غوطه وری جهت امکان سنجی بازیابی این سازه دریایی است که در صورت تایید چارچوب های فنی، اقدامات لازم مربوط به بازیابی به سرعت آغاز خواهد شد.

به گفته قائم مقام شرکت نفت و گاز پارس، در حال حاضر به دلیل بدی شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه پارس جنوبی، مراحل مربوط به بازیابی جکت با کندی انجام می گیرد.

سپهری با بیان اینکه تمامی مدیران و کارشناسان فنی بخش دریایی فاز 13 در محل پروژه حضور دارند، افزود: این گروه به طور مستمر و مداوم با کمیته بحران در تهران در ارتباط هستند.

وی اعلام کرد: گروه دیگری به سرپرستی مجری طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی برای نظارت دقیق تر بر فرایند مراحل مدیریت این حادثه آماده اعزام به محل پروژه هستند که به محض بهبود شرایط اقلیمی، امشب یا صبح فردا به وسیله بالگرد به موقعیت فاز 13 اعزام خواهند شد.