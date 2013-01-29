خنثی شدن توطئه دشمنان با وحدت کلمه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره سراسری سرود رضوی روستاهای کشور در حسینیه امام رضا(ع) روستای کردر شهرستان میناب با بیان اینکه تورات و انجیل تحریف شده و کلیساهای مرده، نمی توانند پاسخگوی نیازهای انسان های فرهیخته باشند، اظهار داشت: غرب به این واقعیت پی برده که مردم دیگر استقبالی از کلیساها ندارند و به همین علت آنها با اهانت به دین اسلام برای جلوگیری از گسترش این دین تلاش می کنند.

وی ادامه داد: دشمنان بشریت با تبلیغات سوء و جلوگیری از فعالیت رادیو و تلویزیون ایران اسلامی می خواهند از واقعیتهایی همچنون جنایات خود در جنگ جهانی اول و دوم، جنگ عراق، افغانستان و دموکراسی دروغین غرب فرار کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اسلام را دین آینده بشریت دانست و افزود: وحدت کلمه و اطاعت از ولی فقیه، تمامی توطئه ها و دسیسه ها را خنثی و دشمنان را ناکام کرده و گسترش اسلام در دنیا نیز تنها در سایه وحدت مسلمانان محقق خواهد شد.

آیت الله دری نجف آبادی در ادامه وحدت، یکپارچگی، توکل به خدا و استقامت در راه حق در کنار مرزبانی هوشیارانه کشور، رشد و بلوغ فکری و عقلی، کمالات معنوی و رشد و توسعه علمی را از ملزومات گسترش اسلام ذکر کرد.

وی بیان داشت: مسجد نخستین بنای پیامبر(ص) در شکل گیری اسلام و بزرگترین پایگاه الهی است و مسجد قبا پس از یک هزار و 400 سال هنوز می درخشد.

عضو مجمع تقریب مذاهب خاطرنشان کرد: تا زمانی که مسجد و بسیج در ایران اسلامی نقش ارزشی و دینی دارند و ملت پیرو ولایت فقیه هستند تمامی توطئه های دشمنان خنثی و بی اثر خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای برگزاری نخستین جشنواره روستایی سرود رضوی، بیان داشت: این جشنواره متعلق به امام هشتم شیعیان است و جوانان و مردم روستای کردر میناب عاشقانه در مسیر آرمان های امام و اهداف انقلاب برای برگزاری این جشنواره افتخار آفرینی کردند.

نخستین جشنواره سراسری سرود رضوی روستاهای کشور با حضور 12 گروه از هفت استان کشور از دهم بهمن به مدت سه روز به میزبانی کانون فرهنگی هنری امام المنتظر(عج) در روستای کردر شهرستان میناب برگزار می شود.