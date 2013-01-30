به گزارش خبرنگار مهر، حمید صمدی، شامگاه سه شنبه در مراسم اختتاحیه جشنواره داستان‌های قرآنی که در تلار نور برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره اظهارکرد: آشنایی آحاد جامعه با عناصر داستانی قرآن و تولید آثار داستانی بر اساس آیات قرآنی بخشی از اهداف این جشنواره است.

وی ادامه داد: نشان دادن جذابیت‌ها و ظرفیت‌های قرآن برای بیان داستان، معرفی و حمایت از نویسندگان قرآنی، انتقال مفاهیم و معارف قرآنی با استفاده از ابزار داستان از دیگر اهداف جشنواره داستانهای قرآنی است.

مسئول کمیته علمی جشنواره ملی داستان‌های قرآنی با اشاره به داوران این جشنواره بیان کرد: محمدصادق علمی، فرزاد عباسی، حسن حکیم‌باشی، راضیه تجار و سعید موسوی از داوران این جشنواره بودند.

صمدی با بیان اینکه جشنواره ملی داستان‌های قرآنی از سال 90 شروع به فعالیت و تبلیغ کرد، افزود: داوری این جشنواره در سه مرحله صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در مرحله اول از بین 569 اثر، 27 رمان و 275 داستان کوتاه به مرحله دوم رسید و به تهران ارسال شد.

مسئول کمیته علمی جشنواره ملی داستان‌های قرآنی سپس از چاپ منتخب آثار داستان‌های کوتاه در کتابی به نام باران آیه‌ها خبر داد و افزود: این کتاب امشب توسط وزیر ارشاد رونمایی شد.