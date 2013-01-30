  1. عناوین کل
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۱۴

صمدی:

جشنواره داستانهای قرآنی به دنبال ارائه مفاهیم اخلاقی است/ رونمایی از کتاب باران آیه‌ها

جشنواره داستانهای قرآنی به دنبال ارائه مفاهیم اخلاقی است/ رونمایی از کتاب باران آیه‌ها

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته علمی جشنواره ملی داستان‌های قرآنی گفت: جشنواره داستانهای قرآنی به دنبال ارائه مفاهیم اخلاقی و انسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صمدی، شامگاه سه شنبه در مراسم اختتاحیه جشنواره داستان‌های قرآنی که در تلار نور برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره اظهارکرد: آشنایی آحاد جامعه با عناصر داستانی قرآن و تولید آثار داستانی بر اساس آیات قرآنی بخشی از اهداف این جشنواره است.

 وی ادامه داد: نشان دادن جذابیت‌ها و ظرفیت‌های قرآن برای بیان داستان، معرفی و حمایت از نویسندگان قرآنی، انتقال مفاهیم و معارف قرآنی با استفاده از ابزار داستان از دیگر اهداف جشنواره داستانهای قرآنی است.

مسئول کمیته علمی جشنواره ملی داستان‌های قرآنی با اشاره به داوران این جشنواره بیان کرد: محمدصادق علمی، فرزاد عباسی، حسن حکیم‌باشی، راضیه تجار و سعید موسوی از داوران این جشنواره بودند.

صمدی با بیان اینکه جشنواره ملی داستان‌های قرآنی از سال 90 شروع به فعالیت و تبلیغ کرد، افزود: داوری این جشنواره در سه مرحله صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در مرحله اول از بین 569 اثر، 27 رمان و 275 داستان کوتاه به مرحله دوم رسید و به تهران ارسال شد.

مسئول کمیته علمی جشنواره ملی داستان‌های قرآنی سپس از چاپ منتخب آثار داستان‌های کوتاه در کتابی به نام باران آیه‌ها خبر داد و افزود: این کتاب امشب توسط وزیر ارشاد رونمایی شد.

کد مطلب 1803559

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید

    اخبار کوتاه