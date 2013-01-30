افزایش یارانه های نقدی بار تورمی را مضاعف می کند

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانه ها قانون بوده و باید اجرا شود، عنوان کرد: این قانون باید در مسیر قانونی خود اجرا شود.

وی اظهار داشت: در شرایط موجود و با توجه به اعمال تحریمهایی که از سوی دشمنان اعمال شده، باید برخورد منطقی تری با قانون هدفمندی یارانه ها صورت گیرد.

وی عنوان کرد: نکته مهم این است که قانون هدفمندی یارانه ها باید اجرا شود ولی نحوه اجرای آن حائز اهمیت است.

امامی یادآور شد: نباید در اجرای این قانون طبقات آسیب پذیر، آسیب ببیند، زیرا میزان رشد نقدینگی، بار تورمی را افزایش می دهد که باید مراقب بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: این یک اصل مسلم است که هر چه نقدینگی افزایش یابد قدرت خرید و مصرف بالا می رود و بار تورمی مضاعف می شود.

افزایش یارانه های نقدی منطقی نیست

وی خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی که دولت اصرار دارد میزان یارانه های نقدی را تا پنج برابر افزایش دهد، بنظر منطقی نیست.

وی در عین حال تصریح کرد: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شسب تند تورم ممکن است ما را دچار چالش کند و باید جلوی این شتاب را گرفت.

عیسی امامی اظهار داشت: بنظر می رسد باید تعامل جدی بین دولت و مجلس برقرار شود و تمامی ساز و کارهایی که ما را در شرایط معتدل قرار می دهد، اجرایی شود.

توزیع پلکانی یارانه ها

وی درباره راهکار اجرای صحیح پرداخت یارانه های نقدی گفت: در پرداخت یارانه های نقدی می توان دهک ها را متفاوت دید و بصورت پلکانی یارانه نقدی توزیع شود.

وی عنوان کرد: در این راستا، می توان دهک های آسیب پذیر را بیشتر مورد توجه و حمایت قرار دارد تا قدرت خرید آنان را افزایش داد و دهکهای متوسط را بنوعی دیگر مورد حمایت قرار داد.

وی یادآور شد: همچنین می توان به دهک هایی که در رده های آخر وجود دارند، یارانه پرداخت نکرد.

امامی همچنین افزود: علاوه بر این می توان هدفمندی یارانه ها را طبق روال موجود اجرا کرد و به دهکهای آسیب پذیر برای افزایش قدرت خرید کمک کرد.