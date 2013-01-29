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۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۲:۳۱

برگزاری مسابقات رده بندی پینگ پنگ بانوان نوجوان استان اصفهان

برگزاری مسابقات رده بندی پینگ پنگ بانوان نوجوان استان اصفهان

اصفهان- خبر گزاری مهر: مسابقات رده بندی بانوان نوجوان استان اصفهان بین نمایندگان 4 شهرستان به صورت دوره ای و حذفی در خانه پینگ پنگ اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله اول این مسابقات 33 بازیکن در 11 گروه 3 نفره به صورت دوره ای با یکدیگر رقابت کردند. در مرحله دوم نفرات اول هر گروه به اضافه 5 نفر از نفرات دوم گروه ها به صورت حذفی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این مسابقات نمایندگانی از شهرستان های اصفهان، شاهین شهر، خمینی شهر و خوانسار حضور داشتند.

در پایان مسابقات رده بندی پینگ پنگ بانوان نوجوانان استان اصفهان، مینا عابدی (شاهین شهر) مقام اول، مائده محرابی (اصفهان) مقام دوم و مهدیه کبیریان (اصفهان) مقام سوم را کسب کردند.

8 نفر از بازیکنان برتر این مسابقات به مسابقات کشوری راه پیدا کردند.

کد مطلب 1803561

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