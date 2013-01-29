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۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۲:۳۲

حجت الاسلام مرشدی:

برگزاری جشنواره های فرهنگی پاتکی در برابر هجمه نرم دشمنان است

برگزاری جشنواره های فرهنگی پاتکی در برابر هجمه نرم دشمنان است

میناب - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: در جنگ نرم و در مقابل تک دشمن باید پاتک فرهنگی تدارک دیده شود و به یقین می توان گفت که جشنواره های فرهنگی نوعی پاتک در برابر هجمه دشمن محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره سرود رضوی روستاهای کشور در حسینیه امام رضا(ع) روستای کردر شهرستان میناب اظهار داشت: ارتقاء روحیه معنوی اقشار مختلف مردم، تاثیرگذاری بر فرهنگ عمومی و ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت در جامعه از آثار این گونه برنامه هاست.

وی ادامه داد: نتایج فعالیت های فرهنگی بخشی زودبازده و بخشی نیز دیر بازده است و بخش عمده نتیجه جشنواره ملی سرود رضوی را مردم در سال های آینده و دراز مدت شاهد خواهند بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با بیان اینکه پرداختن به مباحث دینی به ویژه فرهنگ و معارف امام رضا(ع) با بهره گیری از ابزار هنر از ویژگی های جشنواره سرود رضوی است، افزود: استفاده از هنر در جهت ترویج آموزه های دینی در جامعه باعث تاثیرگذاری فعالیت ها می شود.

مرشدی تصریح کرد: اگر دشمن از طریق جنگ نرم، تهاجم، شبیخون و ناتو فرهنگی وارد شود، تنها سربازانی قادر به مقابله با آن هستند که مسلح به سلاح فرهنگ و هنر باشند.

وی اضافه کرد: در جنگ نرم و در مقابل تک دشمن باید پاتک فرهنگی تدارک دیده شود و به یقین می توان گفت که جشنواره های فرهنگی نوعی پاتک در برابر هجمه دشمن محسوب می شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد: دشمن با اذعان به شکست در جنگ سخت، اکنون برای ضربه زدن به ملت ایران به جنگ فرهنگی دل بسته است و تردیدی وجود ندارد که توجه به امور فرهنگی و برگزاری جشنواره های متنوع فرهنگی خنثی کننده توطئه های خبیثانه دشمن است.

مرشدی با بیان این که نباید جنگ نرم دشمن را دست کم گرفت، گفت: دشمن برای دستیابی به اهداف شوم و پلید خود به هر شیوه و ترفندی متوسل می شود چرا که حرکت و پیشروی در مرز و خاکریز جنگ فرهنگی راحت ترین کار است.

وی در پایان با تاکید بر انجام برنامه های فرهنگی بامحتوا و اثربخش، برگزاری جشنواره سرود رضوی را حرکتی ارزشمند، اثرگذار و ماندگار دانست و از برگزارکنندگان آن به ویژه جوانان روستای کردر تشکر کرد.

کد مطلب 1803565

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