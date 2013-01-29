استقبال شهروندان شیرازی از ششمین جشنواره موسیقی قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا پرورش سه شنبه شب در آیین اختتامیه ششمین جشنواره موسیقی فارس اظهار داشت: استقبال مناسب شهروندان شیرازی در روزهای برگزاری جشنواره و در مراسم اختتامیه نشان از علاقه مندی مردم استان فارس به هنر به ویژه موسیقی دارد.

رئیس ششمین جشنواره موسیقی فارس ادامه داد: با توجه به این موضوع لازم است تا مسئولان فرهنگی استان به شکل مطلوب برای برگزاری هرچه بیشترو بهتر جشنواره ها بهویژه موسیقی تلاش کنند.

ارسال 74 اثر به دبیرخانه جشنواره موسیقی فارس

وی همچنین تصریح کرد: فراخوان اصلی ششمین جشنواره موسیقی فارس در بخش های،ایرانی، کلاسیک، پاپ، محلی،کوبه ای وغیر رقابتی( کودک) اعلام شد که بعد از اعلام فراخوان، 74گروه های داوطلب آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

رئیس حوزه هنری فارس تاکید کرد: از تعداد 74 گروه، در نهایت 46 گروه به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند که28گروه در سه بخش رقابتی شامل موسیقی ایرانی با اجرای 10 گروه، کلاسیک با اجرای هفت گروه و پاپ با اجرای 11 گروه با هم به رقابت پرداختند و 18 گروه نیز در بخش های غیر رقابتی شامل آزاد، کوبه ای، محلی،کودک آثار خود را برای علاقه مندان ارائه کردند.