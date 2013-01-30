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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

حجت الاسلام میدانی:

روحانیون برکات پرداخت زکات را برای مردم بیان کنند

روحانیون برکات پرداخت زکات را برای مردم بیان کنند

چناران - خبرگزاری مهر: مسئول زکات کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی گفت: روحانیون و مبلغات برکات زکات را برای مردم بیان کنند، اگر مردم برکات پرداخت زکات را بدانند خود آنان زکات متعلقه را پرداخت می کنند.

به گزارش  خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد میدانی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای زکات چناران اظهار کرد: قانون زکات در کشور به تصویب رسیده است و ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد زکات و فرمانداران به عنوان نایب رئیس و کمیته امداد به عنوان دبیر این ستاد منصوب شده اند و جمع آوری زکات علاوه بر پشتوانه شرعی و دینی پشتوانه قانونی دارد.

مسئول زکات کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی افزود: در برخی از کشورهای اسلامی قانون زکات قریب به 60 سال است که مصوب شده و اجرا می شود و با توجه به مصوب شده قانون زکات در ایران اما این قانون که پرداخت زکات است ساماندهی نشده است.

حجت الاسلام میدانی بیان کرد: مردم ایران زکات پرداخت می کنند و چناران در جمع آوری زکات از شهرهای موفق است.

در ادامه حجت الاسلام مظفر تاجی، امام جمعه چناران گفت: مسئله پرداخت زکات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولین به شورای زکات و مصوبات آن توجه ویژه ای داشته باشند.

امام جمعه چناران اظهار کرد: در وضعیت کنونی بحران اقتصادی کشور عدم پرداخت زکات نوعی همراهی و تامین خواسته های دشمنان نظام است.

حجت الاسلام تاجی افزود: دشمنان در وضعیت کنونی کشور سعی دارند با تشدید تحریم ها و رواج بینش توسعه فردی، یاس و نامیدی را در گسترش دهند.

وی بیان کرد: وظیفه آحاد جامعه بخصوص نهادهای فرهنگی، دینی بوجود آوردن روحیه امید است.

امام جمعه چناران با اشاره به فرهنگ ایستادگی به عنوان یک آموزه دینی گفت: ملت ایران درس مقاومت را از انقلاب پیامبر(ص) و نهضت عاشورا گرفته و در مقابل تحریم و فشارهای اقتصادی سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

در این جلسه علی حسینی، فرماندار چناران گفت: واجب الهی تعارف پذیر نیست و سندی بالاتر و محکم تر از قرآن برای پرداخت زکات نداریم و واجب است که مردم زکات مال خود را پرداخت کنند.

فرماندار چناران افزود: چناران به خاطر نزدیکی به مشهد مقدس از شرایط خاصی برخوردار است و خیلی از کشاورزان به خاطر نزدیکی به مشهد مقدس وجوه شرعیه خود را در این شهر پرداخت می کنند.

حسینی اظهار کرد: هر فردی که در شهرستان می خواهد زکات جمع آوری کند باید دارای حکم از سوی ستاد زکات باشد.

وی بیان کرد: اعتماد سازی به جهت پرداخت زکات از سوی کشاورزان لازم است و ضرورت دارد ستاد زکات ارتباط خود را با کشاورزان حفظ و برقرار کنند.

محمد علی کوثری، رئیس کمیته امداد امام خمینی چناران گفت: در سال 91 جمع آوری زکات محرومین نسبت به سال 90 همچون سالهای گذشته دارای رشد بوده و در 10 ماهه سال جاری نسبت به کل سال گذشته 24 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 1803569

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