روحانیون برکات پرداخت زکات را برای مردم بیان کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد میدانی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای زکات چناران اظهار کرد: قانون زکات در کشور به تصویب رسیده است و ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد زکات و فرمانداران به عنوان نایب رئیس و کمیته امداد به عنوان دبیر این ستاد منصوب شده اند و جمع آوری زکات علاوه بر پشتوانه شرعی و دینی پشتوانه قانونی دارد.



مسئول زکات کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی افزود: در برخی از کشورهای اسلامی قانون زکات قریب به 60 سال است که مصوب شده و اجرا می شود و با توجه به مصوب شده قانون زکات در ایران اما این قانون که پرداخت زکات است ساماندهی نشده است.



حجت الاسلام میدانی بیان کرد: مردم ایران زکات پرداخت می کنند و چناران در جمع آوری زکات از شهرهای موفق است.



در ادامه حجت الاسلام مظفر تاجی، امام جمعه چناران گفت: مسئله پرداخت زکات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولین به شورای زکات و مصوبات آن توجه ویژه ای داشته باشند.



امام جمعه چناران اظهار کرد: در وضعیت کنونی بحران اقتصادی کشور عدم پرداخت زکات نوعی همراهی و تامین خواسته های دشمنان نظام است.

حجت الاسلام تاجی افزود: دشمنان در وضعیت کنونی کشور سعی دارند با تشدید تحریم ها و رواج بینش توسعه فردی، یاس و نامیدی را در گسترش دهند.



وی بیان کرد: وظیفه آحاد جامعه بخصوص نهادهای فرهنگی، دینی بوجود آوردن روحیه امید است.



امام جمعه چناران با اشاره به فرهنگ ایستادگی به عنوان یک آموزه دینی گفت: ملت ایران درس مقاومت را از انقلاب پیامبر(ص) و نهضت عاشورا گرفته و در مقابل تحریم و فشارهای اقتصادی سر تسلیم فرود نخواهد آورد.



در این جلسه علی حسینی، فرماندار چناران گفت: واجب الهی تعارف پذیر نیست و سندی بالاتر و محکم تر از قرآن برای پرداخت زکات نداریم و واجب است که مردم زکات مال خود را پرداخت کنند.

فرماندار چناران افزود: چناران به خاطر نزدیکی به مشهد مقدس از شرایط خاصی برخوردار است و خیلی از کشاورزان به خاطر نزدیکی به مشهد مقدس وجوه شرعیه خود را در این شهر پرداخت می کنند.



حسینی اظهار کرد: هر فردی که در شهرستان می خواهد زکات جمع آوری کند باید دارای حکم از سوی ستاد زکات باشد.



وی بیان کرد: اعتماد سازی به جهت پرداخت زکات از سوی کشاورزان لازم است و ضرورت دارد ستاد زکات ارتباط خود را با کشاورزان حفظ و برقرار کنند.



محمد علی کوثری، رئیس کمیته امداد امام خمینی چناران گفت: در سال 91 جمع آوری زکات محرومین نسبت به سال 90 همچون سالهای گذشته دارای رشد بوده و در 10 ماهه سال جاری نسبت به کل سال گذشته 24 درصد رشد داشته است.