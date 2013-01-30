33 درصد راههای روستایی بهشهر آسفالت است

سید علی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 33 درصد از راههای روستایی بهشهر از جاده های آسفالته برخوردارند

که با آسفالت شدن 156 کیلومتر از راههای روستایی در مازندران و برخی روستاهای بهشهر، این رقم به مقدار استاندارد و متوسط کشوری نزدیک خواهد شد.

وی افزود: حداث راه و جاده به این منطقه اقتصادی، از جمله عواملی بوده که نقش موثری در آمد و ماشین های سنگین باربری به بندر امیرآباد و در نتیجه رونق بیش از پیش آن خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران افزود: علاوه بر احداث جاده دسترسی بندر امیرآباد از طریق شهر رستمکلا، جاده بهشهر به زاغمرز از جمله طرح هایی که با اجرای آن راه دسترسی از طریق شهر بهشهر به بندر امیرآباد آسان تر و کم خطرتر خواهد شد.

وی بیان داشت: تکمیل و راه اندازی جاده ترانزیتی رستمکلا به بندر امیرآباد، مشکل ترافیک خودرودها در جاده های منتهی به

این منطقه ویژه اقتصادی و خطرات فراوان ناشی از باریک بودن این جاده ها را برطرف خواهد کرد.

اسد اظهار داشت: استقرار بندر امیرآباد در منطقه ساحلی بهشهر، زمینه ایچاد فرصت های شغلی متعدد برای جوانان جویای کار منطقه شد که باید تلاش کنیم زمینه های لازم برای افزایش موقعیت های شغلی در این منطقه را فراهم کنیم.

بهشهر در شرق مازندران واقع است.