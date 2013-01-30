زودبین رمزهای موفقیت رویداد فرهنگی استان البرز را تبیین کرد

حسین زودبین درگفتگو با خبرنگارمهر، درباره مقدمات برپایی نمایشگاه کتاب استان و رموز موفقیت این رویداد فرهنگی گفت: نمایشگاه کتاب البرز شورای سیاست گذاری را در بدو امر با هدف آسیب شناسی و بررسی خلاء های موجود تشکیل داد.

وی افزود: با رجوع به آرشیو و مستندات از نمایشگاه های پیشین کاستی ها بررسی شد و سعی گردید تا ایراداتی که سالهای گذشته درنمایشگاه ها وجود داشت در این دوره رفع شود.

مدیراجرایی سومین نمایشگاه کتاب استان ادامه داد: محل نمایشگاه کتاب نیز یکی از مهمترین مولفه هایی بود که می بایست درست انتخاب می شد؛جایی که ناشران وبازدیدکنندگان به راحتی می توانستند به نمایشگاه دسترسی داشته باشند.

حسین زودبین گفت: بعد از پیشنهادات مختلف مکانی رای جمع بر ایجاد این نمایشگاه در محل باغ گلهای کرج صادر شد.

وی بیان کرد: مجاورت پارک شهید چمران کرج به مترو، دسترسی به ایستگاه های تاکسی، مجاورت شهرهای اقماری از جمله مولفه هایی بود که می توانست این مکان را برای جذب مخاطب کتاب با اقبال همراه سازد.

مدیراجرایی این نمایشگاه همچنین ایجاد زیرساخت های ابتدایی برای برپایی این نمایشگاه را نیز از دیگر اقدامات انجام شده ذکر کرد و افزود: دربدو امر مشکلات زیرساختی متعددی وجود داشت از این رو مجبور به 50 مترحفاری، 500 متر کابل کشی،ایجاد 25 خط تلفن، تعبیه سیستم گرمایشی، نصب دستگاه های کارت خوان، امکانات سخت افزاری، غرفه آرایی و...شدیم.

وی افزود: پشتیبانی وارائه خدمات هرچه مطلوب تر به بازدیدکنندگان درحین برپایی نمایشگاه نیز از جمله مواردی است که از آن غافل نشده ایم.

حسین زودبین آسیب شناسی دوره های پیشین نمایشگاه ،درنظرگرفتن سهولت دسترسی برای بازدیدکنندگان و همدلی و همگرایی مسئولان حوزه فرهنگ و هنر را از جمله عوامل موفقیت در امر اجرای این نمایشگاه ذکر کرد.

زودبین حضور 100 ناشر ، 85 ناشر کشوری و 15 ناشر استانی ، برگزاری نشست های نقد کتاب، شعرخوانی، سخنرانی و... را در بخش جنبی نمایشگاه که اغلب نیز با یوم الله دهه فجر مرتبط است را از برنامه دیگر این نمایشگاه ذکر کرد.