برگزاری مرحله مقدماتی حفظ کل مسابقات سراسری قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، نادیا قاسم‌ پور مبرهن، سرپرست امور متاسبقین بخش بانوان سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات مطابق با برنامه ریزی در حال برگزاری است، گفت: مرحله اول رشته حفظ کل در بخش بانوان بعد از ظهر امروز سه شنبه 10 بهمن ماه 91 با شرکت 42 نفر برگزار شد.

وی افزود: ناهید اژدری، سیده زینب تقوی‌پور، سمیه کدخدایی، حمیده جعفری، سیده زهرا نجم الدین حسینی، اعظم محمدی، سمانه زنگانه، سمانه صالح بیک، زهرا میرحسینی، فاطمه عابدینی، زینب امانی ، فاطمه نصیری، زهره حیدری از جمله برگزیدگان مرحله استانی بودند که در این مسابقات با هم به رقابت پرداختند.

قاسم‌ پور مبرهن تصریح کرد: رویا دادپور، فاطمه افشار یزدانی، حکیمه نصیری، زهره فیض اللهی، رقیه مرادلو، مریم شفیعی، مریم طالبیان، رقیه رضایی، فاطمه اژدری، مجیده رضاپور، سیده سمانه محروقی و فهیمه جعفرسته دیگر متسابقین در رشته حفظ کل قران بودند.

افزایش سطح مسابقات قرآن

سرپرست داوران زن سی و پنجمین دوره از مسابقات قرآن، گفت: این دوره از مسابقات از سطح کیفی بالاتری برخوردار است.

اعظم الوندی اظهار داشت: در دومین از برگزاری مسابقات قرآن کریم، در خدمت داوران حسن حفظ و حفظ 20 جز هستیم.

وی ادامه داد: این دوره از مسابقات از سطح کیفی بالاتری برخوردار است.

هم قرآنی پرورش داده‌ام و در این راه گام بر می‌دارند، متذکر شد: چون قرآن نور است هر اندازه که بیشتر در خانه و خانواده اشاعه یابد، باعث موفقیت‌های بیشتر است.

آمادگی میزبانی مسابقات قرآنی سال آینده

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: امسال تجربه خوبی بود و در صورت موافقت، ما آمادگی داریم که سال آینده هم این مسابقات را برگزار کنیم.

حجت‌الاسلام ستار علیزاده اظهار داشت: طبق نظرسنجی‌های انجام شده، این دوره از مسابقات از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: حتی روز گذشته پس از برگزاری مراسم افتتاحیه این مسابقات، پیام‌هایی به ما رسید مبنی بر اینکه سطح برگزاری مسابقات را حتی در حد و اندازه مسابقات بین‌المللی عنوان کردند.