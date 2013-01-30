"خاطرات ماندگار" در شبکه تابان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند خاطرات ماندگار عنوان برنامه ای تلویزیونی است که خاطرات ایام فداکاری مردم در دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی را از زبان امام جمعه یزد نقل می کند.

این برنامه در 10 قسمت خاطرات آیت الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد را از زمان مبارزه با رژیم سلطنتی و دوران پیروزی انفلاب اسلامی و همنشینی با بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به تصویر می کشد.

خاطرات ماندگار به تهیه کنندگی عباس برزگر در 10 قسمت برای پخش در ایام الله دهه فجر تهیه و تولید می شود.

از دیگر عوامل این برنامه می توان به کارگردان: مهدی توکلی، مجری: محمدجواد سعیدنیا، صدابردار: سید جواد حسینی پور، تصویربرداران: علی ثابت و علیرضا دهقانی زاده اشاره کرد.

این برنامه در ایام الله دهه فجر هر شب ساعت 22 پخش می شود.

راه حلی برای مشکل کشاورزی در برنامه رادیویی "زکاوت"

گروه نمایش معاونت صدای مرکز یزد نمایشنامه زکاوت را تهیه و تولید می کند.

پسر میرزا دانشجوی یکی ازدانشگاه های انگلیس است اما در آنجا علیه استعمارگری انگلیسی ها اقدام می کند و به زندان می افتد.

پدر او در یک آبادی به کشاورزی مشغول است و در کارش نیاز به کمک دارد. اودرشخم زدن زمین دچار مشکل می شود، اهالی برای کمک به او روشهایی را مطرح می کنند ولی میرزا قبول نمی کند اما پسر میرزا در زندان راه حلی به ذهنش می رسد که مشکل را ساده کند و داستان ادامه می یابد که ....

نمایش نامه زکاوت به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی سرخی زاده از رادیو یزد تهیه و تولید می شود.

از دیگرعوامل این برنامه می توان به نقش آفرینان: محمدرضا شجریان، مرتضی نسیم سبحان، مهدی قانع، مهدی سرخی زاده و مهدیه شریفی اشاره کرد.

این نمایش هفته روزهای پنج شنبه ساعت 20:30 و تکرار آن روز جمعه ساعت 12:30 از رادیو یزد پخش می شود.