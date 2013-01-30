اعزام کاراته کاهای قم به 4 رده سنی قهرمانی کشور / مسابقات آسیایی امارات در انتظار کاراته قم

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیکارهای کاراته قهرمانی کشور حدود دو هفته دیگر برگزار می‌شود، اظهار داشت: اعزام کاراته‌کاهای قمی به مسابقات رده‌های سنی قهرمانی کشور بعد از مشخص شدن برترین های پیکارهای انتخابی صورت می گیرد.



وی با بیان اینکه به دنبال حضور حداکثری کارته کاهای قمی در مسابقات آسیایی سال 2013 در امارات هستیم، ابراز داشت: کاراته‌کاهای قمی در حالی به پیکارهای چهار رده سنی کاراته قهرمانی کشور اعزام می‌شوند که مسابقات انتخابی آن در رده های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان در خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه قم برگزار می شود.



رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: در حالی که آرام آرام به پایان سال نزدیک می شویم از سوی فدراسیون کاراته زمان و شرایط مسابقات قهرمانی آزاد رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و امیدهای کشور اعلام شد و کاراته‌کاهای قمی نیز به این مسابقات اعزام می شوند.



وی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، فدراسیون کاراته تصمیم گرفته است تا مسابقات قهرمانی آزاد کشور در رده‌های سنی چهارگانه را به میزبانی هیئت‌ کاراته استان مرکزی برگزار کند، رقابت هایی که از روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه شروع می شوند.



عابدی با اشاره به اینکه پیکارهای قهرمانی کشور در هر دو بخش کاتا و کومیته به انجام می رسد، در ادامه بیان داشت: این مسابقات در رشته کومیته انفرادی در شرایطی برگزار می‌شود که شرکت‌کنندگان باید دارای رده سنی (14 و 15 سال) در بخش نوجوانان، (16 و 17 سال) در بخش جوانان و امیدها (زیر 21 سال) و همچنین بزرگسالان رقابت کنند.



وی اضافه کرد: مسابقات قهرمانی کشور در حالی برنامه ریزی شده است که تعداد نفرات اعزامی از استان‌ها آزاد در نظر گرفته شده و هیئت‌های کاراته هر استان می‌توانند بدون محدودیت، کاراته کاهای واجد شرایط خود را به مسابقات اعزام کنند.



عابدی تاکید کرد: هیئت‌های کاراته استان‌ها باید فقط کاراته‌کاهای استان خود را به مسابقات اعزام کنند و به هیچ عنوان مجاز به استفاده و اعزام کاراته‌کاهای استان‌های دیگر به همراه تیم خود به مسابقات نخواهند بود و خوشبختانه ما در قم آنقدر استعداد داریم که به همین منظور مسابقات انتخابی استان را برگزار می کنیم تا برترین ها و کاراته کاهای شایسته از دل رقابت های انتخابی شناسایی شوند.



وی عنوان داشت: مسابقات قهرمانی کشور در واقع انتخابی تیم های ملی کاراته نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان کشورمان برای پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا نیز به شمار می رود تا تیم های ملی این رده های سنی در مدت شش ماه بعد از انتخابی، برای مسابقات آسیایی امارات که شهریورماه سال 92 برگزار می شود، خود را آماده کنند.

