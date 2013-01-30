به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری های شهرهای کوچک از جمله شهرداری های شهرستان ابرکوه از کمبود بودجه رنج می برند و این امر اجرای برنامه های شهری را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.

مردم از شهرداری ها توقع دارند که وضعیت شهرها را سامان دهند که توقعی به جا و در حیطه وظایف آنان است.

شهرداری ها نیز اذعان می کنند که توان خود را برای انجام این مهم به کار می گیرند اما آنچه که امروز در شهرهای کوچک به چشم می آید، نارضایتی مردم از خدمات این شهرداریها است.

شهرداری ها نیز برای خود دلایلی دارند که بارها و در جلسات مختلف عنوان کرده اند.

بدهی 2میلیارد مردم به شهرداری ابرکوه

شهردار ابرکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: عمده ترین مشکل شهرداری ها از جمله شهرداری ابرکوه، کمبود بودجه است و مردم نیز همکاری زیادی برای پرداخت حق شهرداری ندارند.

منوچهر مهرزاده افزود: شهرداری ابرکوه در حال حاضر حدود دو میلیارد تومان از شهروندان طلبکار است و در صورتی که حق شهرداری توسط شهروندان پرداخت نشود، نمی توان انتظار داشت که انتظارات برای خدمات رسانی مطلوب محقق شود.

تنها نیمی از بودجه پیش بینی شده محقق شده است

مهرزاده ادامه داد: بودجه ای که برای سال جاری برای شهرداری این شهر پیش بینی شده است، دو میلیارد و 350 میلیون تومان است که تاکنون با گذشت 10 ماه از سال، تنها یک میلیارد و 350 میلیون تومان آن تحقق یافته است.

وی افزود: از شهروندان تقاضا داریم با توجه به اینکه شهرداری به صورت خودگردان اداره می شود و برای کارهای عمرانی درصدی از عوارض را به کار می گیریم، نسبت به پرداخت به موقع عوارض خود اقدام کنند.

سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده بسیار ناچیز است

مهرزاده اظهار داشت: یکی از منابع درآمدی شهرداری ها سهمی است که از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها تعلق می گیرد که سهم شهرداری ابرکوه از این محل بسیار ناچیز است.

وی افزود: با توجه به اینکه شهرستان ابرکوه فاقد کارخانجات صنعتی و معادن است، شهرداری های شهرستان نیز چندان سهمی از این محل درآمدی ندارند و سهم شهرداری ابرکوه از این منبع درآمدی از ابتدای سال تاکنون، تنها حدود 40 میلیون تومان بوده که در مقابل درآمد دیگر شهرهای استان بسیار ناچیز است.

اجرای طرحهای شهری با تأخیر روبرو است

مهرزاده کمبود بودجه را عامل اصلی به تأخیر افتادن پروژه ها ذکر کرد و گفت: یکی از طرح های در دست کار در شهر ابرکوه، پروژه میدان علم و صنعت در ورودی شهر ابرکوه از سمت استان فارس است که از مدتها قبل کار ساخت آن انجام شده و در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: هسته مرکزی این میدان با جزایر اطراف، حدود یک هکتار مساحت دارد و برای عملیات محوطه سازی این محل تاکنون 200 میلیون تومان هزینه شده است که این بودجه از محل اعتبارات شهرداری و اعتبارات عمرانی شهر تأمین شده است.

وی اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه همچنین المان میانی میدان را نیازمند به حدود 500 میلیون تومان اعتبار دیگر دانست که در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، یک سال دیگر به اتمام می رسد.

همه با هم شهر خود را بسازیم

آنچه مسلم است داشتن یک شهر سالم، نیازمند مساعدت تمام کسانی است که در آن زندگی می کنند.

تکیه شهرداری ها با توجه به خود گردانی آنها، عمدتأ به دریافت عوارضی است که مردم باید در قبال اخذ خدمات پرداخت کنند و طبیعی است که در صورت عدم مسئولیت شناسی شهروندان، روند کار با اخلال روبرو می شود.

در این میان نباید نقش برخی قوانین را نیز که به گفته دست اندرکاران امر به خصوص شهرداری و شوراهای اسلامی موجب افزایش محرومیت در شهرهای کوچک شده را نادیده گرفت.

سهم شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده یکی از این قانونهاست که تنها کسانی از آن نفع می برند که دارای امکانات طبیعی مانند معادن و یا کارخانجات صنعتی باشند.

همین مسئله باعث شده برخی از شهرها با بهره مندی از درآمدهای زیاد این منبع، به سمت آبادانی گام بردارند و مردم شهرهای کوچک از قافله پیشرفت عقب بمانند.

لزوم تغییر و یا اصلاح چنین قانون هایی امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

گزارش: رحیم میرعظیم