دو پارک ویژه بانوان در مشهد افتتاح می شود

جواد اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آینده ای نزدیک پارک ویژه بانوان در منطقه چهار شهرداری مشهد طراحی و ساخته می شود.

وی عنوان کرد: این دو پارک کاملا مخصوص بانوان است به گونه ای که بانوان بدون هیچ گونه محدودیتی می توانند در این پارک ورزش کنند.

شهردار منطقه چهار بیان کرد: این پارک ها از ساختمان های بلند و اطراف هیچ گونه دیدی نخواهد داشت و این موضوع در مهندسی پیش از ساخت طرح ها برنامه ریزی شده بود.

اصغری امکانات این دو پارک را پیست دو میدانی، زمین فوتبال، بسکتبال، هندبال و بدمنتون عنوان کرد و افزود: در ساختار این دو پارک از بهترین امکانات و به روز ترین ایده ها استفاده شده است.

شهردار منطقه چهار در بخش دیگری از سخنان خود افزود: معضل همیشگی منطقه چهار مشهد آبگرفتگی در ایام زمستان است که طی مذاکرات مکرر با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد قرار بر این شد که در پروژه های اگو و آبرسانی این منطقه تسریع شود.