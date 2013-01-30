ارائه 1117 مورد خدمات عمرانی به مددجویان کمیته امداد استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا لاله زاری با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از نیازهای روز جامعه هدف کمیته امداد داشتن سرپناه مقاوم و منزل مسکونی است، افزود: خوشبختانه از چندین سال قبل اقدامات کمیته امداد در راستای ساخت واحدهای مسکونی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد آغاز و تاکنون بسیاری از خانواده ‌ های زیر پوشش از خدمات کمیته امداد در این بخش بهره ‌ مند شده ‌ اند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در سال جاری در حوزه مسکن کمیته امداد استان یزد یادآور شد: در 9 ماهه گذشته یک هزار و 117 مورد خدمات عمرانی با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و 682 میلیون ریال به مددجویان تحت حمایت ارائه شد.

لاله زاری عنوان کرد: احداث و خرید مسکن، تعمیر و بازسازی مسکن، ایجاد سرویس بهداشتی و انشعاب آب، برق و گاز از جمله خدمات عمرانی است که برای مددجویان انجام شده است.

همکاری بیش از دو هزار نیروی افتخاری با کمیته امداد استان یزد

قائم مقام کمیته امداد استان یزد گفت: هم اکنون دو هزار و 335 نیروی افتخاری با این نهاد همکاری دارند.

رضا زارع زاده افزود: کمیته امداد در راستای بهره ‌ مندی از کمک ‌ های مردمی اقدام به جذب نیروهای افتخاری از بین علاقه ‌ مندان می ‌ کند.

وی با اشاره به نحوه جذب نیروهای افتخاری برای همکاری با کمیته امداد بیان داشت: علاقمندان برای فعالیت به صورت نیروی افتخاری می ‌ توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد در سطح استان یا تماس با شماره تلفن 1811 نسبت به ثبت ‌ نام در زمینه همکاری با کمیته امداد اقدام کنند.

زارع زاده با اشاره به اهداف جذب نیروهای افتخاری افزود: از مهمترین اهداف اجرای طرح جذب نیروهای افتخاری خدمت رسانی بهتر به مددجویان و بهره ‌ گیری از تخصص ‌ نیروهای مردمی است.

وی یادآور شد: خوشبختانه با بسترسازی انجام شده زمینه فعالیت نیروهای افتخاری در زمینه همکاری با کمیته امداد در مشاغل و تخصصهای مختلف فراهم شده است.

پرداخت 29 وام کارانگیزی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد بهاباد

مدیر کمیته امداد شهرستان بهاباد از پرداخت 29 مورد وام کارانگیزی به مددجویان تحت حمایت این نهاد در 9 ماهه گذشته خبر داد.

رمضان باقری افزود: توانمند سازی اقتصادی مددجویان تنها یکی از اهدافی است که کمیته امداد در راستای اشتغالزایی برای مددجویان این نهاد دنبال می ‌ کند.

وی اظهار داشت: مهمتر از مسائل مادی و اقتصادی افزایش اعتماد به نفس در بین خانوارهای تحت حمایت همچنین حفظ عزت نفس و کرامات انسانی نیز از اهداف کمیته امداد در راستای اجرای طرح ‌ های اشتغالزایی است.

باقری یادآور شد: در 9 ماهه گذشته 29 مورد وام کارانگیزی با اعتباری بالغ بر 259 میلیون ریال از محل اعتبارات امدادی به مددجویان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: این تسهیلات در زمینه های کشاورزی و باغداری، دامپروری، فعالیت های صنعتی و معدنی و صنایع دستی به مددجویان اعطا شده است.

بیش از 165 واحد مسکونی مددجویی در دهه فجر افتتاح می شود

قائم مقام کمیته امداد استان یزد گفت: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی 165 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت این نهاد به بهره برداری می رسد.

رضا زارع زاده افزود: اعتبار هزینه شده برای ساخت این تعداد واحد مسکونی بیش از 16 میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: ایجاد هزار و 168 طرح اشتغال با اعتبار 109 میلیارد ریال، اعطای 120 سری جهیزیه به زوجهای جوان با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال و ارائه 422 مورد تسهیلات کارگشایی به مبلغ چهار میلیارد و 220 میلیون ریال به مددجویان از دیگر برنامه های دهه فجر این نهاد است.

زارع زاده اضافه کرد: غبارروبی قبور مطهر شهدا، بازدید از خانواده های مددجویان و اکرام ایتام و دیدار با ائمه جمعه و روحانیون برجسته استانی از دیگر برنامه های کمیته امداد استان یزد است که در دهه فجر اجرا خواهد شد.

8 هزار حامی حمایت ایتام کمیته امداد استان یزد را برعهده دارند

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد گفت: در حال حاضر بیش از هشت هزار حامی حمایت مالی و معنوی دو هزار و 200 یتیم تحت پوشش کمیته امداد استان یزد را بر عهده دارند.

مهدی حجازی مهریزی افزود: در 9 ماهه گذشته حامیان طرح اکرام ایتام بیش از 16 میلیارد ریال به ایتام تحت حمایت این نهاد کمک کردند.

وی اظهار داشت: بر اساس طرح اکرام ایتام، خیرین و نیکوکاران سرپرستی یک یا چند یتیم را برعهده می گیرند و ماهانه مبلغ 300 هزار ریال برای حمایت از یتیم انتخابی پرداخت می کنند.

حجازی مهریزی توسعه عدالت اجتماعی و رفع فقر را از اهداف طرح اکرام ایتام برشمرد و افزود: کاهش تبعات فردی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین ترویج سنتهای حسنه الهی از دیگر اهداف این امر خداپسندانه است.

دوره آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار کمیته امداد بافق برگزار شد

مدیر کمیته امداد شهرستان بافق گفت: دوره آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار و همچنین دختران در شرف ازدواج تحت حمایت این نهاد برگزار شد.

حسین افضلی افزود: در فرهنگ اسلامی هدف نهایی ازدواج، رسیدن به آرامش و رستگاری دنیوی و اخروی است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد شهرستان بافق در راستای آگاه سازی مددجویان این نهاد اقدامات مختلفی را در بحث ازدواج و زندگی مشترک انجام داده است، اضافه کرد: 700 نفر از مادران سرپرست خانوار و دختران در شرف ازدواج بافقی طی 30 جلسه در این دوره ها شرکت کردند.

وی تصریح کرد: در این دوره آموزشی مسائلی همچون نحوه رفتار با همسر و مسائل مربوط به شناخت آسیب ‌ های اجتماعی از جمله اعتیاد به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

به گفته افضلی، احکام مرتبط با ازدواج، شرایط ایجاد یک زندگی دینی و ایجاد مودت و رحمت در خانواده و شرایط پایداری یک ازدواج از دیگر موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی بوده است.

پرداخت بیش از 644 میلیون ریال کمک موردی به مددجویان تحت حمایت

مدیر کمیته امداد شهرستان خاتم از پرداخت بیش از 644 میلیون ریال کمک های موردی به مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

محمد ملکی افزود: کمک های موردی ویژه به منظور حل مشکلات و نیازهای فوری مددجویان و اقشار آسیب پذیر به آنها پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: در همین راستا در یکسال گذشته بیش از 644 میلیون ریال به مددجویان پرداخت شده است.

ملکی گفت: این میزان کمک به بیش از یک هزار نفر از مددجویان موردی پرداخت شده است.