بازدید از نمایشگاه کتاب البرز با طنین دلنشین باران زمستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه سه شنبه سومین نمایشگاه کتاب البرز ششمین روز خود را در حالی پشت سر گذاشت که باران زمستانی فضای دلنشینی را در باغ گلهای کرج برای بازدیدکنندگان فراهم ساخته بود.

باران زمستانی عطش علاقمندان به تازه های کتاب را آن هم در روزی تعطیل بیشتر ساخته بود و خیل خیل بر جمعیت بازدیدکنندگان اضافه می شد.

اهالی کتاب در ششمین روز از نمایشگاه کتاب البرز با زمزمه دلنشین باران زمستانی کتاب های مورد علاقه شان را در فضای مفرح باغ گلهای کرج تورق زده و تالیفات مورد نیاز خود را خریداری می کردند.

مسئولان فرهنگی استان در برپایی این نمایشگاه ثابت کردند که علی رغم مشکلات و محدودیت های موجود دغدغه ای جز ارتقای فرهنگ استان وجود ندارد؛ از سویی البرزی ها هم با استقبال شان نشان دادند که به غذای روح خود نیز اهمیت می دهند.

نمایشگاه کتاب استان مدت یک هفته میزبان علاقمندان به کتاب بود و امروز چهارشنبه رسماً به کارخود پایان خواهد داد.