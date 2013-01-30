برای کمک به والیبال پیشگامان آمدم/ به صعود تیم امیدوارم

ابراهیم وادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازی سختی برابر سایپا در پیش رو داریم، اظهار داشت: با وجود وضعیت تیم و شکست های مکرر و امتیازاتی که از دست رفت به امتیاز این دیدار و دیدارهای بعدی نیاز داریم.

وی عمده دلیل افت تیم را آسیب روحی روانی در بین بازیکنان بر شمرد و یادآور شد: تلاش کادر فنی و مسئولان باشگاه نتوانست این تیم را به حالت عادی برگرداند.

هدفم صعود به پلی آف است/ شناخت کافی از تیم دارم

وادی با بیان اینکه هدف من از پیوستن به تیم پیشگامان و پذیرش سرمربیگری این تیم کمک برای صعود به پلی‌آف است، افزود: تیم والیبال یزد در دور رفت رقابت های لیگ برتر موفق شد قهرمان را بدست آورد اما با شروع دور برگشت رفته رفته افت داشت.

وی تصریح کرد: شناخت کافی نسبت به تیم دارم و با قدرت و طبق یک برنامه در ادامه مسابقات حاضر می‌شویم.

پیشگامان شایسته قهرمانی است/ صعود کار چندان دشواری نیست

وی با اشاره به اینکه تیم پیشگامان از نظر قدرت چیزی کم ندارد و شایسته قهرمانی است اضافه کرد: با این وجود در این مدت زمان اندک و ارائه تنها چهار بازی نمی توان چندان تحولی ایجاد کرد.

سرمربی پیشگامان با اشاره به برگزاری دو دیدار خانگی عنوان کرد: البته با روحیه همدلی که در بازیکنان دیدم به نظر می رسد کار چندان دشواری نداشته باشیم.

وی بیان داشت: دیدارهای پیش روی ما نیز با حریفانی است که امتیازات بیشتری از تیم ما دارند اما برای رسیدن به جمع چهار تیم برتر به امتیازات سه بازی احتیاج داریم.

وی یادآور شد: تیم پیشگامان شایستگی های زیادی دارد و به نظر من می تواند در این بازی ها موفق عمل کند و خود را به جمع چهار تیم برتر برساند.

به موفقیت پیشگامان امیدوارم

وادی به میزان شناخت خود از بازیکنان باشگاه پیشگامان اشاره کرد و افزود: پنج نفر از بازیکنان پیشگامان قبلا از شاگردان من بوده ‌اند و چند نفر از آنها نیز توسط وزیری، دستیار من به والیبال معرفی شده ‌اند.

وی با اشاره به نیاز به همدلی و همراهی برای صعود به پلی‌آف تصریح کرد: به موفقیت پیشگامان در راه یافتن به پلی‌آف و حتی قهرمانی امیدوارم و مطمئنم اگر همه کمک کنیم می‌توانیم برای والیبال یزد افتخار بیاوریم.

به گزارش مهر، تیم والیبال پیشگامان کویر یزد در هفته هشتم دور برگشت لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه 11 بهمن ماه مهمان تیم سایپای البرز در کرج خواهد بود.