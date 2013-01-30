احیای نماد وحدت در جهان اسلام توسط امام خمینی (ره)/ پیوند عمیق انقلاب با وحدت

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام راحل به عنوان منادى وحدت در جهان امروز، علاوه بر رهبرى انقلاب اسلامى در ایران، ابتکاراتى نیز در راستای ایجاد وحدت در میان مردم ایران همچنین وحدت میان مسلمین جهان داشتند.

تئورى حکومت اسلامى از جانب امام خمینی (ره) ارائه شد

امام جمعه ابرکوه افزود: ایشان با درک صحیح از مشکلات و مصائب جهان اسلام و مشکل اصلى ملل مستضعف و تشخیص اینکه علل گرایش انقلابیون در دنیا به یکى از دو اردوگاه شرق یا غرب، نداشتن الگوى صحیحى از حکومت حق است، دست به کار ارائه طرحى نوین در اداره جامعه شدند و با ارائه تئورى ولایت فقیه بر اساس مبانى اسلامى و حکومت دینى، محورى براى اتحاد مبارزان در عصر حاضر ایجاد کردند و با کمک و خواست مردم، حکومتى را با انتخاباتى فراگیر و پرشور و به طریق نوین در کشور پایهریزى کردند.

حسینی گفت: امام، خود در کتاب ولایت فقیه در این باره مىفرمایند: "ما براى اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، براى اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهى نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادى ملتهاى مسلمان بایستى حکومتهاى ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم و پس از آن، حکومت عادلانه اسلامى را که در خدمت مردم است، به وجود آوریم. تشکیل حکومت براى حفظ نظام و وحدت مسلمین است، چنانچه حضرت زهرا (س) در خطبه خود مىفرماید که امامت براى حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است".

وی بیان داشت: به این ترتیب امام خمینی (ره) خود حکومتى را براى ایجاد وحدت میان مسلمین ایجاد کردند.

روز جهانى قدس نقطه عطفی در اتحاد مسلمین است

حسینی گفت: حضرت امام با تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بهعنوان روز جهانى قدس که بین همه ملل مسلمان مشترک است و هیچ رنگ و بوى نژادى و ناسیونالیسى هم ندارد و مورد پذیرش هر انسان مسلمانى است، نقطه عطفى در اتحاد میان مسلمین جهان ایجاد کردند و باعث اتحاد همه مسلمین جهان شدند که هر روز و هر سال بر عظمت و ابهت این روز افزوده مىشود.

نماز جمعه پشتوانه پیشبرد انقلاب است

این استاد حوزه افزود: ایشان همچنین با زنده کردن نمازجمعه واقعى در جامعه اسلامى ایران، قدم بزرگى در اتحاد مردم مسلمان ایران برداشتند و اگر این نمازهاى جمعه در ایران نبود، معلوم نبود که انقلاب بتواند با این قدرت مردمى به مقابله با جهانخواران برود.

وی ادامه داد: حضرت امام در این مورد مىفرمایند: "نماز جمعه با شکوهمندى که دارد براى نهضت کوتاه عمر ما یک پشتوانه محکم و در پیشبرد انقلاب اسلامى ما عامل مؤثر و بزرگ است" و یا در جایى دیگر ابراز می دارد: "برپایى نماز جمعه یکى از برکات بسیار عظیم اسلام بود".

حج ابراهیمى به دست امام احیا شد

حسینی گفت: حج، این میعادگاه بزرگ اسلام و مرکز همایش قدرت جهان اسلام که باید عاملى در جهت وحدت امت اسلام باشد، به وسیله علماى دربارها و ناآگاهان حاکم بر ملل اسلامى از مسیر اصلى خود منحرف شده و فقط به یک آیین خشک و بىروح تبدیل شده بود.

وی افزود:امام خمینى(ره) با احیا حج و اعلام برائت از مشرکین در این اجتماع بزرگ اسلامى، همه مسلمانان را در مقابل سردمداران کفر، متحد ساخت و باعث ایجاد هماهنگى میان مسلمین شد.

امام جمعه ابرکوه ادامه داد: این آیین عبادى، سیاسى گرچه با مشکلاتى مواجه شده ولى تاثیر خود را گذاشته است و اگرچه امروز دولت عربستان سعودى مانع از برگزارى رسمى مراسم برائت از مشرکین توسط حجاج ایرانى مىشود، ولى هر سال مسلمین سایر کشورها بدون برنامهریزى قبلى و با هماهنگى با یکدیگر، این مراسم را برپا مىدارند.

حکم قتل سلمان رشدى مرتد باعث اتحاد مسلمین جهان شد

حسینی ابراز داشت: هنگامى که جهان استکبار تمام توان خود را به کار گرفته بود تا اساس و بنیان این انقلاب را از ریشه بزداید و نظام اسلامى ایران نیز در موضع ضعف قرار گرفته بود، امام خمینى(ره) با هدف گیرى ریشه و پایه توطئه دشمنان، همه مسلمین را در برابر جهانخواران متحد کرد.

وی افزود: ایشان با اعلام حکم قتل سلمان رشدى که مورد اتفاق همه فرق مسلمین است، باعث احیاى اسلام و اتحاد مسلمین در برابر دشمنان شد.

دعوت رهبر شوروى به اسلام به مسلمین عظمت بخشید

حسینی گفت: حضرت امام در ایامى که ناقوس مرگ کمونیست به صدا درآمده بود و صداى خرد شدن استخوانهاى آن به گوش مىرسید، با دعوت از رهبر اردوگاه کمونیست به اسلام و اظهار شادمانى از پخش اذان از ماذنه هاى مساجد جمهوری هاى مسلمان شوروى، شور و شوق وصف ناپذیرى در میان مسلمین جهان ایجاد کردند و به عنوان رهبر ملل مسلمان جهان، باعث عزت و عظمت و بزرگى اسلام ناب محمدى(ص) شدند.

وی افزود: رهبر انقلاب به ویژه با پیش بینى صحیح از فروپاشى این نظام متکى بر مادیت و دعوت به الهیت و معنویت، اعتبارى تازه به دین و مکاتب الهى بخشیدند، به طورى که ملل مسلمان به ابهتى وصف ناشدنى دست یافتند.

انقلاب اسلامی با وحدت و همدلی عجین شده است

حسینی اظهار داشت: انقلاب و مبارزه در مکتب امام با وحدت و همدلى عجین شده است و امام با الهام از تعالیم وحدتبخش اسلام، همه مستضعفان و محرومان جهان را به قیام دعوت کرد و تمسک به مشترکات و همدلى و همراهى با آنان در دفع ظلم را اساس دعوت خویش قرار داده است.

وی افزود: ایشان در این راه از اصول و اعتقادات خود نیز دفاع نموده و ذره اى از آن عدول نکرده است. برخورد امام با توهین به حضرت زهرا(س) در صداى جمهورى اسلامى ایران در ماه هاى آخر عمر، دلیل گویایى بر این مدعاست. همچنین مقدمه وصیتنامه سیاسى - الهى امام نیز سند محکمى بر حفظ اصول و آرمانها و اعتقادات اوست.

پیش شرطهاى وحدت از نگاه امام خمینی(ره)

حسینی اظهار داشت: امام در مسئله وحدت، پیش شرطهایى را مدنظر داشت و بر همین مبنا، جامعه را هدایت مىکرد که بخشى از مهمترین این پیش شرطها را می توان اهتمام بیش از پیش به خودسازى و تعمیق اخلاق و ارزشهاى معنوى در زندگى خود و جامعه پیرامونی ذکر کرد.

وی افزود: امام باور داشت و تعمیم سعه صدر و پذیرش و تحمل اختلاف سلیقهها و دفاع از آزادى اندیشه و حمایت از تشکلهاى سیاسى و فرهنگى که در اصول و مبانی مورد اعتقاد امت و جامعه اسلامى اتفاق نظر دارند نیز یکی دیگر از این پیش شرط ها است.

امام به نقش معجزه آسای وحدت اعتقاد داشت

وی افزود: اعتقاد عمیق و اعتماد به نقش و آثار معجزه آساى وحدت در حل معضلات به ظاهر لاینحل سیاسى و اجتماعى، هوشیارى و توجه دادن به طرفین وحدت، در خصوص نقش خناسان و وسوسه تفرقه انگیزان و تلاش همه جانبه براى یافتن نقاط مشترک بیشتر و کاستن از اختلاف آرا در مبانى و اصول از دیگر پیش شرط های امام راحل برای رسیدن به وحدت است.

حسینی گفت :به این نکات مسائلی مانند احیاى فرهنگ توحیدى و وحدت گرایى در جوامع اسلامى و احیاى نمادها و عوامل و مظاهر وحدت، آگاهى بخشیدن به آحاد ملت اسلامى براى دریافت تصویرى روشن از ابعاد تمدن گذشته اسلام و علل سقوط و انحطاط مسلمانان در سدههاى اخیر، شناسایى و معرفى دشمنان اصلى و جلوگیرى از دشمنتراشىهاى ناامیدکننده را نیز اضافه کنید.

ترویج فرهنگ شهادت طلبی

وی ادامه داد: ایشان ترویج و تبلیغ فرهنگ جهاد و شهادت طلبى براى تضمین موفقیت پیشگامان مبارزه با دشمنان وحدت،مقابله با خرافهپرستى و زدودن پیرایه هاى تفرقهانگیزى که به نام آداب و رسوم دینى و مذهبى از سوى مغرضان و ناآگاهان در فرهنگ سنتى ملتها ریشه دوانده بود و کوشش براى کاهش تعصبهاى کورکورانه و عوامانه را نیز در دستور کار خود قرار داده بود.

حسینی گفت: امام خمینی (ره) تلاش براى یکسان سازى قول و فعل منادیان وحدت و کارگزاران و مسئولان نظام مقدسى که وحدت را شعار خویش قرار داده اند را نیز مدنظر داشت.

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گفتگو: رحیم میرعظیم