حجت الاسلام موسی احمدی در ارتباط با نشست‌های مشترک دولت و مجلس با اشاره به رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر تفاهم و تعامل مسئولان کلان نظام و کشیده نشدن اختلافات به داخل جامعه به خبرنگار مهر گفت: مجلس و دولت نشست های مشترکی در رابطه با ارائه راهکاری که مورد قبول طرفین باشد در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: نظر دولت و مجلس بر این قرار گرفته که راهکارهایی برای مهار کردن موضوع تورم و گرانی و تسهیل در امر معیشت مردم بیابند.

نماینده مردم کنگان، دیر و جم اظهار داشت: امیدواریم که این نشست‌ها، دیدگاه طرفین را به هم نزدیک کند و یک راهکار واحدی که مصالح نظام و مردم بر آن استوار است اتخاذ شود.

حجت الاسلام احمدی گفت: در بحث هدفمندی مرحله دوم یارانه که دولت اصرار بر اجرا دارد و عده زیادی از نمایندگان به لحاظ موقعیت زمانی و مکانی در اجرای آن مصلحت نمی دیدند که امیدواریم به یک دیدگاه مشترک برسیم.

وی اذعان داشت: دغدغه دولت و نمایندگان بر یک موضوع استوار است و انشاءالله که هرچه سریع تر مصالح مردم و مملکت در نظر گرفته و تامین شود.