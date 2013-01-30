تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه یازدهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و سی‌ام ژانویه سال 2013 میلادی.

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* پرسپولیس ـ فولاد خوزستان، ساعت 16:50، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته نوزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه (ساعت 15:30 - سالن شهید اقدمی تبریز)

* متین ورامین - پیکان تهران (ساعت 15:30 - سالن شهید گل عباسی ورامین)

* سایپا البرز - پیشگامان کویر یزد (ساعت 15:30 - سالن انقلاب کرج)

* نوین کشاورز - جواهری گنبد (ساعت 15:30 - خانه والیبال تهران)

* باریج اسانس کاشان - میزان خراسان (ساعت 15:30 - سالن تختی کاشان)

* کاله آمل - آلومینیوم المهدی بندرعباس (ساعت 15:30 - سالن پیامبر اعظم (ص) آمل

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدار تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا آغاز می‌شود.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه D:

* الجزایر - ساحل عاج

* توگو - تونس