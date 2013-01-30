  1. ورزش
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۷:۳۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌‌مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و برگزاری دیدار تیم‌‎های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا در جام حذفی اسپانیا از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه یازدهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و سی‌ام ژانویه سال 2013 میلادی.

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:
* پرسپولیس ـ فولاد خوزستان، ساعت 16:50، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته نوزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه (ساعت 15:30 - سالن شهید اقدمی تبریز)
* متین ورامین - پیکان تهران (ساعت 15:30 - سالن شهید گل عباسی ورامین)
* سایپا البرز - پیشگامان کویر یزد (ساعت 15:30 - سالن انقلاب کرج)
* نوین کشاورز - جواهری گنبد (ساعت 15:30 - خانه والیبال تهران)
* باریج اسانس کاشان - میزان خراسان (ساعت 15:30 - سالن تختی کاشان)
* کاله آمل - آلومینیوم المهدی بندرعباس (ساعت 15:30 - سالن پیامبر اعظم (ص) آمل

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدار تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا آغاز می‌شود.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه D:
* الجزایر - ساحل عاج
* توگو - تونس

کد مطلب 1803599

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