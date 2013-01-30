  1. بین الملل
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۱۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

اروپا

-ملکه هلند از سمت خود کناره گیری کرد.

-انگلیس از تصمیم خود برای افزایش حضور در جنگ مالی خبر داد.

آسیا

-نخست وزیر استرالیا از برگزاری انتخابات این کشور در ماه سپتامبر ابراز شگفتی کرد.

آمریکای لاتین

-رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد که بار دیگر بر سرطان فائق آمده و به قدرت باز می گردد.

آمریکا

-سنای آمریکا نامزدی "جان کری" برای تصدی پست وزارت خارجه را تائید کرد.

-تلاش اوباما برای تصویب قانون مهاجرت.

-هیلاری کلینتون احتمال بازگشت خود به سیاست را  نا محتمل دانست.

-آمریکا یک پایاگاه جدید هوایی برای پهپادهای خود در کشور نیجر دایر می کند.

غرب آسیا

-برخی خبرگزاری ها از کشف 60 جسد در شهر حلب خبر دادند.

-آسوشیتدپرس از تلاش سازمان ملل برای پایان دادن به بحران سوریه خبر داد.

کد مطلب 1803603

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