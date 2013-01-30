عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

اروپا
-ملکه هلند از سمت خود کناره گیری کرد.
-انگلیس از تصمیم خود برای افزایش حضور در جنگ مالی خبر داد.
آسیا
-نخست وزیر استرالیا از برگزاری انتخابات این کشور در ماه سپتامبر ابراز شگفتی کرد.
آمریکای لاتین
-رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد که بار دیگر بر سرطان فائق آمده و به قدرت باز می گردد.
آمریکا
-سنای آمریکا نامزدی "جان کری" برای تصدی پست وزارت خارجه را تائید کرد.
-تلاش اوباما برای تصویب قانون مهاجرت.
-هیلاری کلینتون احتمال بازگشت خود به سیاست را نا محتمل دانست.
-آمریکا یک پایاگاه جدید هوایی برای پهپادهای خود در کشور نیجر دایر می کند.
غرب آسیا
-برخی خبرگزاری ها از کشف 60 جسد در شهر حلب خبر دادند.
-آسوشیتدپرس از تلاش سازمان ملل برای پایان دادن به بحران سوریه خبر داد.
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