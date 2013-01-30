به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات روزهای 14 و 15 بهمن ماه و به عنوان مرحله اول رقابتهای جایزه بزرگ فیلا در رشته کشتی فرنگی در شهر استانبول برگزار می شود.

بنا بر این گزارش 12 فرنگی کار برای حضور در این رقابتها انتخاب شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

55کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا – سامان عبدولی

60 کیلوگرم: محمود پاپی

66 کیلوگرم: رامین طاهری – محمد کریمی

74 کیلوگرم: پیام بویری

84 کیلوگرم: علی قیطاسی – یوسف قادریان

96 کیلوگرم: سامان نوروزی

120 کیلوگرم: بهنام مهدیزاده

مربیان: ایرج اسفندیاری فر – محمدی علی چمیانی – مهرداد اسفندیاری فر

داور: ابراهیم کریمی

سرپرست: حسام الدین جعفری