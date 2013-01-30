  1. ورزش
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۵۴

جام وهبی امره ترکیه/

تیم منتخب کشتی فرنگی فردا به استانبول می‌رود

تیم منتخب کشتی فرنگی فردا به استانبول می‌رود

تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای شرکت در رقابتهای بین المللی جام وهبی امره ترکیه فردا پنجشنبه راهی استانبول می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات روزهای 14 و 15 بهمن ماه و به عنوان مرحله اول رقابتهای جایزه بزرگ فیلا در رشته کشتی فرنگی در شهر استانبول برگزار می شود.

بنا بر این گزارش 12 فرنگی کار برای حضور در این رقابتها انتخاب شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

55کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا – سامان عبدولی
60 کیلوگرم: محمود پاپی
66 کیلوگرم: رامین طاهری – محمد کریمی
74 کیلوگرم: پیام بویری
84 کیلوگرم: علی قیطاسی – یوسف قادریان
96 کیلوگرم: سامان نوروزی
120 کیلوگرم: بهنام مهدیزاده
مربیان: ایرج اسفندیاری فر – محمدی علی چمیانی – مهرداد اسفندیاری فر
داور: ابراهیم کریمی
سرپرست: حسام الدین جعفری

کد مطلب 1803605

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها