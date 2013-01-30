طرح تعادل دام و مرتع از سال 84 در آذربایجان غربی متوقف شد

میر صمد سید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در آذربایجان غربی چهار میلیون و 700 هزار راس دام وابسته به مراتع وجود دارد گفت: این در حالی است که ظرفیت مراتع استان دو میلیون و 400 هزار راس دام است.

وی مساحت مراتع استان را بیش از دو میلیون و 668 هزار هکتار عنوان کرد و افزود: از این میزان 550 هکتار و 767 هکتار را مراتع خوب، بیش از یک میلیون و 72 هزار هکتار را نیمه تراکم و یک میلیون و 45 هزار هکتار را مراتع فقیر تشکیل می دهند.

سید موسوی تعیین معیشت دامداران، کاهش دام، تبدیل اراضی کشاورزی به علوفه کاری و جایگزینی دام سنگین به جای دام سبک را از برنامه های اجرایی این طرح عنوان کرد و یادآور شد: این طرح با همکاری دستگاه های سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل امور عشایر و منابع طبیعی و آبخیزداری از سالهای گذشته آغاز شده بود.

وی با اشاره به اقدامات اجرایی این نهاد، کنترل و برخورد با متخلفان عرصه های ملی را از وظایف مهم اداره مرتع منابع طبیعی بیان کرد و گفت: وجو د طرحی منسجم، تخصیص اعتبار کافی و همکاری دستگاه های مربوطه از راهکارهای مهم برای کنترل دام مازاد بر مراتع استان است.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی از فعالیت 55 هزار بهره بردار و مجری در حوزه منابع طبیعی در استان خبر داد و اظهار داشت: طی سالهای 90 و 91 پروانه چرای بیش از 500 دامدار متخلف باطل شده است.

سید موسوی در ادامه با اشاره به تحقق 17 درصدی اعتبارات اداره مرتع افزود: در سال جاری چهار هزار و 290 میلیون ریال از منابع استانی و دو هزار و 420 میلیون ریال از منابع ملی به بخش مرتع اختصاص یافته بود که تنها 17 درصد این اعتبارات تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه در سال جاری صد در صد از طرحهای ممیزی استان اجرا شده است یاد آور شد: از آغاز اجرای طرح ممیزی در استان تاکنون دو میلیون و 350 هزار هکتار از مراتع استان ممیزی شده، و این میزان در سال جاری 250 هزار هکتار است.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اشاره به رتبه سوم کشوری استان در تولید علوفه افزود: در سال جاری بیش از 592 هزار و 900 تن علوفه از مراتع استان تولید شده است.

مساحت کل آذربایجان غربی چهار میلیون و 366 هزار هکتار است که از این میزان 61 درصد شامل دو میلیون و 680 هزار هکتار را مراتع تشکیل می دهند.