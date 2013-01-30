از ادامه دخالت نظامی فرانسه در مالی تا ناکامی آمریکا در برابر کوبا

واکنش آمریکا به اظهارات مدودف درباره سوریه

در پی اظهارات دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه مبنی بر لزوم پایان حمایت مالی و نظامی از تروریستها در سوریه، "ویکتوریا نولند" سخنگوی وزارت خارجه از روسیه خواست تا دست از حمایت از دولت بشار اسد برداشته و به زعم وی، با جامعه بین الملل همراه شود.

فرانسه برای مالی دندان تیز کرده است

فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک با دونالد تاسک نخست وزیر لهستان کاخ الیزه از تصمیم کشورش و همپیمانان آفریقایی برای پیروزی در مالی خبر داد. فرانسه به بهانه مبارزه با القاعده به مالی لشگرکشی کرده است، این در حالی است که در یک رویکردی متناقض از تروریستها در سوریه حمایت مالی و تسلیحاتی می کند.

آمریکا در پی استقرار هواپیماهای بدون سرنشین در شمال آفریقا است

رسانه های خبری از تصمیم ارتش آمریکا برای ایجاد پایگاهی به منظور استقرار هواپیماهای بدون سرنشین در شمال آفریقا به بهانه نظارت بر پایگاه‌های گروه‌های وابسته به القاعده و جاسوسی خبر دادند.

ریاست کلاک به کاسترو رسید

ریاست مجمع کشورهای آمریکای لاتین و منطقه کارائیب (کلاک) از رئیس جمهوری شیلی به رائول کاسترو رئیس جمهوری کوبا واگذار شد.

این مجمع سال 2011 با پیشنهاد هوگو چاوز و با هدف متحد کردن کشورهای منطقه کارائیب در قبال آمریکا، ایجاد زمینه فعالیت اقتصادی در برابر قدرت هالی مالی جهان و مخالفت با طرح های شوم آمریکا علیه کشورهای منطقه ایجاد شد.

آمریکا در برابر کوبا شکست خورده است

چاوز که به دلیل بیماری در دوران نقاهت به سر می برد، با ارسال نامه ای به اعضای این نشست در شیلی ریاست این مجمع به کوبا را نشانه شکست تلاش‌های آمریکا برای منزوی کردن این کشور خواند و بر اتحاد کشورهای آمریکای جنوبی تاکید کرد.

چاوز همچنین در ادامه ضمن حمایت از حق مالکیت آرژانتین بر جزایر مالویناس اعلام کرد که انگلیس 180 سال قبل این جزایر را تصاحب کرده است.

انفجار در تاسیسات فوردو توهم است

رسانه های انگلیسی همچنین خبر انفجار در تاسیسات فوردو را پیش از برگزاری مذاکرات ایران و گروه 1+5 بیش از حد خیالی خواندند.

ایتالیایی ها زیر بار فشارهای فرانسه در قبال مالی نمی روند

ماریو مونتی نخست وزیر مستعفی ایتالیا از مخالفت سه حزب اکثریت با حمایت لجستیکی این کشور از جنگ در مالی و حمایت هوایی رم از نیروهای فرانسوی خبر داد.

سفارت انگلیس در طرابلس بار دیگر در معرض تهدید قرار گرفت

پس از آنکه انگلیس خواستار خروج اتباع خود از شهر بنغازی در پی دریافت تهدیداتی علیه غربیها در شرق لیبی شد، یک سخنگوی وزارت خارجه انگلیس نیز اعلام کرد: سفارت انگلیس در طرابلس در معرض یک تهدید بالقوه قرار دارد.

دومین هیئت سیاسی ژاپن وارد پکن شد

رسانه های ژاپنی از ورود دومین هیئت سیاسی ژاپن به پکن در راستای تلاشها برای کاهش اختلافات در زمینه جزایر مورد مناقشه در دریای شرقی چین خبر دادند.

انگلیس به همپیمان قدیمی خود در قبال مالی پاسخ مثبت داد

رسانه های انگلیسی همچنین از آمادگی این کشور برای اعزام شمار زیادی از نظامیان انگلیسی و نظامیانی از کشورهای غرب آفریقا به مالی به بهانه مبارزه با گروههای افراطی خبر دادند، اما در عین حال نوشتند که انگلیس در عملیات رزمی شرکت نمی کند.

همچنین دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس روز گذشته با اولاند گفتگوی تلفنی کرد و حمایت قاطع لندن را از ماجراجویی نظامی فرانسه در مالی اعلام کرد.

رسانه های انگلیسی همچنین از اعزام "کیم داروک" مشاور امنیت ملی انگلیس به پاریس برای گفتگو درباره کمک های انگلیس به فرانسه خبر دادند.

این درحالیست که بسیاری از مردم انگلیس ضمن مخالفت با مداخله نظامی فرانسه در مالی، خواستار پایان حمایت های انگلیس از جنگ در این کشور شده اند.