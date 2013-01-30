سه کشتی چینی وارد آبهای جزایر مورد مناقشه با ژاپن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، گارد ساحلی ژاپن اعلام کرد که سه ناو دریایی چین امروز چهارشنبه برای اولین بار در 9 روز گذشته وارد آبهای جزایر مورد مناقشه با ژاپن در دریای چین شرقی شدند.

گفته می شود که این سه کشتی چینی ساعت 11:50 تا 12:05 دقیقه نیمه شب وارد آبهای جزایر مورد مناقشه شدند.

جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند. برنامه ژاپن برای خرید این جزایر از مالکان ژاپنی آنها خشم چین را در چند ماه گذشته بر انگیخته و تنش ها را بالا برده است.

