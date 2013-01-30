مجید زینالعابدین مدیر شبکه سه در گفتگو با مهر درباره سرنوشت برنامه "میدان فرهنگ" که به دلیل قطع مشارکت وزارت ارشاد به دلیل اشکالات در مفاد قرارداد بیش از دو ماه است روی آنتن این شبکه نمیرود، اظهار کرد: این برنامه متعلق به شبکه سه است و ما بنا داریم این برنامه را ادامه دهیم. ما از روز اول درصدد بودیم نهادهای مختلفی با "میدان فرهنگ" مشارکت داشته باشد و به همین دلیل از قبل به گروه برنامهساز مأموریت داده شده بود که مشارکت نهادهای مختلف را جلب کند.
وی افزود: تاکنون با برخی از نهادها مذاکراتی انجام و به مرحله توافق نزدیک شدهایم. دلیل این تصمیم ما هم ایت است که اگر در برنامهای فرهنگی تنها با یک نهاد، وزارتخانه یا سازمان مشارکت داشته باشیم، اتفاق جامعی رخ نخواهد داد و بهتر است نهادهای مختلفی در برنامه مشارکت کنند.
مدیر شبکه سه با اشاره به توقف بیش از دو ماه برنامه "میدان فرهنگ"، توضیح داد: در این مدت زمان مذاکرات را جلو بردیم و اکنون به مرحله توافق نهایی رسیدهایم و قرارداد خواهیم بست.
زینالعابدین در پاسخ به اینکه آیا مشارکت با وزارت ارشاد ادامه نخواهد داشت، تأکید کرد: اگر وزارت ارشاد مایل به ادامه مسیر برنامه باشد ما میتوانیم برای آن جدول پخش در نظر بگیریم و تعدادی از برنامهها را با مشارکت این وزارتخانه پیش ببریم اما از روز اول در دوره مسئولیت جدید شبکه بنا داشتیم نهادهای مختلف در این برنامه حضور داشته باشند، به همین دلیل همزمان با محرم و صفر پخش برنامه را به دلیل وجود برنامههای مرتبط با این ایام، متوقف کردیم.
وی در پایان درباره زمان قطعی ادامه پخش "میدان فرهنگ" اعلام کرد: پس از دهه فجر زمانی که توافقها نهایی شد، برنامه را روی آنتن خواهیم برد.
به گزارش خبرنگار مهر، اوایل مهر ماه بود که میثم فکری تهیهکننده جوان تلویزیون از پخش هفتگی یک برنامه زنده تلویزیونی با نام "میدان فرهنگ" در شبکه سه سیما خبر داد. برنامهای که نهم مهر با محوریت موضوعات فرهنگی و هنری روی آنتن رفت و در نخستین قسمت از آن نیز موضوع مد و لباس با حضور حمید شاهآبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
گرچه در این برنامه حرفی از مشارکت وزارت ارشاد نبود اما جز شنیدهها، رویکرد "میدان فرهنگ" نیز کاملا گویای مشارکت با این وزارتخانه بود و پوشش برنامههای دیگر آن از جمله نمایشگاه رسانههای دیجیتال نیز سندی بر این ادعا است.
با این حال دیری نپایید که برنامه با گذشت یک ماه و نیم از پخش، به دلیل همزمانی با ایام سوگواری اباعبدالله در محرم، دچار تعلیق شد و پس از آن دیگر روی آنتن نرفت. گرچه پیگیریهای مهر حاکی از آن بود که توقف پخش برنامه فقط در دهه اول محرم است اما با پایان صفر نیز خبری از پخش مجدد "میدان فرهنگ" به گوش نرسید.
آن زمان خبر رسید مخالفت وزارت ارشاد با ادامه همکاری، منجر به قطع پخش "میدان فرهنگ" شده است و مهر در گزارشی گمانه زد تنها در صورت جذب مشارکتکننده دیگر، این برنامه دوباره روی آنتن خواهد رفت.
با این حال وزارت ارشاد نسبت به این گزارش واکنش نشان داد و اعلام کرد توقف پخش برنامه صرفا به دلیل وجود برخی اشکالات در مفاد قرارداد صورت گرفته است. ارشاد در این جوابیه متذکر شد: پس از مذاکرات انجام گرفته و رفع مشکلات مندرج در قرارداد، پخش این برنامه در آیندهای نزدیک از سر گرفته خواهد شد.
با این حال اظهارات مدیر شبکه سه مبنی بر تلاش برای جذب مشارکتکنندههای دیگر، به نوعی جوابیه ارشاد را تحت شعاع قرار میدهد. گرچه وی راه همکاری مجدد با ارشاد را نیز باز دانسته است. باید منتظر ماند و دید وعدههای شبکه سه برای روی آنتن بردن برنامهای فرهنگی چه زمانی به وقوع میپیوندد.
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