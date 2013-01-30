مراسم عمامه گذاری طلاب در شهرستان بیجار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه بیجار شامگاه سه شنبه همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با حضور طلاب و روحانیان، اساتید حوزه علمیه و مسئولان در حسینیه شهرستان بیجار برگزار شد.

در این مراسم، سرپرست معاونت آموزش حوزه های علمیه کشور به ویژگی یک روحانی و اهیمت لباس روحانیت اشاره کرد و اظهار داشت: طلاب باید لباس روحانیت را به نیت خدمت و نوکری حضرت ولیعصر (عج) به تن کنند و اگر غیر از این باشد قطعا هیچ ارزشی نخواهد داشت.

حجت الاسلام عبدالکریم فرحانی به اهمیت لباس روحانیت اشاره کرد و افزود: اگر نیت طلبه از پوشیدن لباس روحانیت خالص باشد، دست عنایت امام زمان (عج) بر بالای سر او خواهد بود و زندگی اش نورانیت پیدا می کند و اینگونه طلاب و فضلای حوزه های علمیه می توانند به دین و مکتب خدمت کنند.

وی با بیان اینکه یک طلبه پس از ملبس شدن باید بیش از پیش تواضع و فروتنی داشته باشد، گفت: طلبه ای که به پوشیدن این لباس مفتخر می‌شود باید رفتار اولیاء الهی را الگوی خود قرار دهد.

سرپرست معاونت آموزش حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه لباس روحانیت لباس پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) است، ادامه داد: کسانی که ملقب به لباس روحانیت می شوند باید رفتار و منش پیامبر اسلام را سرلوحه کار و عمل خود قرار دهند.

حجت الاسلام فرحانی به اهمیت ولایت پذیری اشاره کرد و یادآور شد: ولایت پذیری نعمت بزرگی است که به آسانی حاصل نمی شود و برای قرار گرفتن در این مسیر به تلاش و مجاهدت بسیاری نیاز است.

وی به ولایت مداری مردم بیجار اشاره کرد و بیان کرد: فریضه بزرگ ولایت مداری در شهرستان بیجار یک نعمت و افتخاری عظیم است که نصیب مردم این دیار شده است.

سرپرست معاونت آموزش حوزه های علمیه کشور در پایان گفت: دشمن با تمام توان خود در راستای ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران تلاش می کند اما مردم ما با پیروی از ولایت فقیه و حمایت از نظام مقدس، دشمن را از رسیدن به اهداف پلیدش مایوس می کند.