انتخابات "بر اساس استانداردهای مدرن جهانی" روی دیگر سکه "انتخابات آزاد" است

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) آمده است: یکی از نکاتی که اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته است تکلیف کسانی است که در انتخابات ریاست جمهوری دهم، آتش فتنه را برافروختند و با تلخ نمودن جشن باشکوه حضور 40 میلیونی مردم ایران، سرافکندگی دنیا و آخرت را برای خویش به ارمغان آوردند. به راستی با افراد شاخص جریان فتنه و احزاب و گروههای همراه آنان که اندیشهای جز ابطال انتخابات را بر زبان نمیراندند چه باید کرد؟
چگونه افرادی که تا دیروز به تحریم انتخابات دست زده بودند و حضور خود در صحنه انتخابات را پشت پا به تمام زحمات خویش در سال 88 میدانستند به یکباره و در حرکتی هماهنگ خواستار برگزاری آزاد انتخابات و حضور خویش در میدان رقابت شدهاند؟ کسانی که در بهترین حالت و در انتخابات مجلس نهم رأیشان را به شهرستانهای اطرف تهران بردند و از شب و روز رأی گیری به سختترین لحظات خویش تعبیر نمودند!
بیانیه بسیج دانشجویی در بند دیگر تصریح می کند: در این میان جای تعجب از سخنان بزرگانی است که سالها در محضر امام راحل تلمذ نمودهاند. چگونه میتوانیم طرفدار گروهها، جریانات و اشخاصی باشیم که بارها و بارها ناقض قانون اساسی کشور ما بودهاند و بر روی برخی اصول آن از جمله اصل ولایت فقیه و یا شورای نگهبان اما و اگرهای فراوان وارد کردهاند؟ گویی فراموش نموده اید که حضور 64.5 درصدی مردم ایران در انتخابات اخیر مجلس با فقدان همین جریانات صورت پذیرفت.
در این بیانیه می خوانیم: برخی آگاهانه یا ناآگاهانه همسو با جریان معاند خارجی انقلاب اسلامی ایران، درصدد جریان سازی کلید واژه ی انتخابات آزاد در رسانه و افکار عمومی بودند و این امر با تذکر جدی رهبر معظم انقلاب مواجه شد. اما بار دیگر زمزمهای مبنی بر برگزاری انتخابات "بر اساس استانداردهای مدرن جهانی" مطرح گردیده است.
بخش دیگر این بیانیه با اشاره به سوابق برخی از حامیان فتنه، خاطرنشان می کند:این سخن نیز عنوانی دیگر برای کلید واژه انتخابات آزاد محسوب میگردد. مردم ما هوشیارنه متوجه عبارات متناقض کسانی که از سویی مدعی برگزاری آزادانه ی انتخابات در ایران هستند و از سویی دیگر انتخابات آزاد را به شیوههای دیگر مطرح مینمایند، هستند، کسانی که در انتخابات 88 با نامههایشان آتش، آتش فشانهایی که از درون سینههای سوزان تغذیه می شوند را به اردو کشی و درگیریهای خیابانی کشاندند و با سکوتشان بر آن دمیدند.
بسیج دانشجویی تاکید کرده است: جای بسیار تأسف دارد که در حضور این افراد دستبند به دستان سبز اجازه ظهور و ایراد سخنرانی پیدا مینمایند. مبدع و محور وحدت ملی باید بداند نمیتوان با طرح شعاری چون وحدت، خیانت و جفای خطاکاران انتخابات 88 را که- هنوز که هنوز است- مهر سکوت بر دهان خویش زدهاند، نادیده انگاشت.
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