به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی شب گذشته در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر با نتیجه تساوی بدون گل در زمین تیم ته جدولی کویینز پارک رنجرز متوقف شد.
در دیگر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:
* آستون ویلا یک - نیوکاسل 2
* استوک سیتی 2 - ویگان 2
* ساندرلند صفر - سوانزی صفر
این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* آرسنال - لیورپول
* اورتون - وست برومویچ
* نوریچ - تاتنهام
* فولهام - وستهام
* منچستریونایتد - ساوتهمپتون
* ردینگ - چلسی
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 56 امتیاز
2- منچسترسیتی 52 امتیاز - یک بازی بیشتر
3- چلسی 45 امتیاز
4- تاتنهام 41 امتیاز
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18- آستون ویلا 20 امتیاز - یک بازی بیشتر
19- ردینگ 19 امتیاز
20- کویینز پارک رنجرز 16 امتیاز
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