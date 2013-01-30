  1. ورزش
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۵۳

هفته بیست و چهارم لیگ برتر/

من سیتی مقابل تیم ته‌جدولی متوقف شد

من سیتی مقابل تیم ته‌جدولی متوقف شد

تیم فوتبال منچسترسیتی در زمین تیم ته جدولی کویینزپارک رنجرز متوقف شد تا بار دیگر رقیب همشهری این تیم بتواند اختلاف امتیاز خود را را بالا ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی شب گذشته در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه تساوی بدون گل در زمین تیم ته جدولی کویینز پارک رنجرز متوقف شد.

در دیگر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:
* آستون ویلا یک - نیوکاسل 2
* استوک سیتی 2 - ویگان 2
* ساندرلند صفر - سوانزی صفر

این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* آرسنال - لیورپول
* اورتون - وست برومویچ
* نوریچ - تاتنهام
* فولهام - وستهام
* منچستریونایتد - ساوتهمپتون
* ردینگ - چلسی

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 56 امتیاز
2- منچسترسیتی 52 امتیاز - یک بازی بیشتر
3- چلسی 45 امتیاز
4- تاتنهام 41 امتیاز
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18- آستون ویلا 20 امتیاز - یک بازی بیشتر
19- ردینگ 19 امتیاز
20- کویینز پارک رنجرز 16 امتیاز

کد مطلب 1803632

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