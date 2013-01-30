500 رفتگر شهرداری قزوین تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با میلاد خجسته پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع) سه شنبه شب در مراسمی با حضور اهالی محلات مختلف شهر قزوین، اعضاء شورای اسلامی شهر، امیر رضایی جانشین لشگر 16 زرهی قزوین، در طرحی ابتکاری برای اولین بار با تهیه بسته های فرهنگی و حضور مردم در محلات مختلف از رفتگران پر تلاش شهرداری تجلیل شد.

در مراسم آغاز این حرکت نمادین که در سالن اجتماعات فرهنگ سرای بانو برگزار شد سعید وزیری نژاد گفت: طرح "محله ما" یکی از اقدامات خوب سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین است که از ابتدای سال جاری اجرا شده و با استقبال خوب مردم هم روبرو شده است.

وی افزود: این طرح با هدف ساماندهی تشکل های فرهنگی در محلات مختلف و استفاده از مشارکت مردم در برنامه ها در 14 محله با موفقیت اجرا شده است.

وزیری نژاد تصریح کرد: با برگزاری کارگاههای آموزشی شش گانه در محلات مختلف با محور مساجد، کار بزرگی در امور فرهنگی انجام شده که مورد نوجه ساکنان محلات قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین یادآورشد: این کارگاهها با موضوع مهارت های زندگی دینی، مدیریت اقتصادی خانواده، مراقبت از گلهای بهشتی، ساخت موشک های آبی برای نوجوانان، یاوران تحصیلی برای کمک به تقویت بنیه درسی دانش آموزان ضعیف، طرح" اخلاقتو خوب کن" در محله ها برگزار شده است.

1000 ساعت آموزش در محلات

وزیری نژاد گفت: امسال در هر محله 60 ساعت کارگاه آموزشی برگزار شده است و تا پایان سال در یک هزار محله بیش از 1000 ساعت کارگاه آموزشی را برگزار خواهیم کرد.

وی مشارکت مردم محلات در برنامه های فرهنگی موجب کاهش هزینه و تسریع در برنامه دانست و افزود: استفاده از مشارکت ساکنان محلات با کمترین هزینه توانسته در اجرای موفق برنامه های فرهنگی در کمترین زمان کمک کند و با ساماندهی تشکل های محلی ارتباط بسیار مطلوبی بین مردم هم برقرار شده است.

وزیری نژاد بیان کرد: شهرداری با سیاست گذاری و حمایت جانبی توانسته مردم را در امور فرهنگی مشارکت دهد و به افزایش نشاط و شادابی محله ها نیز کمک کند.

این مسئول اظهارداشت: خوشبختانه بستر بسیار خوبی برای برخورداری از توان و اندیشه های مردم در کارها فراهم شده و بسیاری از نهادها نیز متقاضی استفاده از این طرح هستند که این کار فرهنگی در کمتر شهر کشور اجرا شده و قزوین در این زمینه سرآمد است.

محله آرایی/ عیادت از بیماران

وی محله آرایی توسط مردم را از دیگر برنامه های موفق شهرداری قزوین ذکر کرد و گفت: در مناسبت های مختلف از جمله ایام فاطمیه، نیمه شعبان، عید قربان و غدیر مردم با سلیقه های فردی در آذین بندی محلات مشارکت کردند که این روند تداوم خواهد یافت.

این مسئول یادآورشد: عیادت از سه هزار بیمار بستری در 11 بیمارستان از دیگر کارهای ارزشمندی است که امسال توسط ساکنان محلات اجرا شد و در ایجاد فضایی معنوی موثر بود.

وزیری نژاد اجرای طرح تقدیر از رفتگران را از دیگر کارهای ابتکاری با مشارکت مردم اعلام کرد و گفت: به جای دعوت از رفتگران در مراسم برای تجلیل در ابتکاری جالب از ساکنان محلات دعوت کردیم تا در مراسم امشب حضور یابند تا با ساماندهی این بار مردم در محل کار رفتگران حاضر شوند و از خدمات آنها تجلیل کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین افزود: 14 محله در سطخ شهر هماهنگی شده که شرکت کنندگان با خودروهای شخصی و وسیله نقلیه عمومی به این مکان ها که پاک بانان در آن جا مشغول خدمت هستند عزیمت کرده و با اهداء شاخه های گل و بسته فرهنگی از خدمات ارزشمند این تلاشگران تقدیر می کنند.

وی اظهارامیدواری کرد با مشارکت مردم در امور و تداوم کارهای فرهنگی، قزوین به شهری بانشاط، با اخلاق، پاکیزه و بهداشتی و توام با آرامش برای زندگی مطلوب مردم تبدیل شود.

در پایان شرکت کنندگان به محلات 14 گانه عزیمت کرده و با اهداء شاخه های گل از500 پاک بان شهرداری قزوین تجلیل کردند.