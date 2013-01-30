سینما در جمهوری اسلامی چراغ است نه داغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، ورود این جشنواره به چهارمین دهه برگزاری را تبریک گفت.

وزیر ارشاد در بخشی از متن تبریک خود، سینما را به صنعتی غول‌آسا تعبیر کرد و گفت این هنر- صنعت طی بیش از صد سال رشد و تکثیر سلولی داشته است.

متن کامل پیام به شرح زیر است: نسیم ایام، دفتر حیات یک ملت را به‌سادگی ورق می‌زند اما گاه صفحه‌ای آن‌چنان پایداری می‌کند که گویی هرگز تمایل به ناخوانده ماندن ندارد. گویا این صفحه برای یک ملت رقم نخورده ‌است تا ره به صفحات تمامی دفترها برده ‌است! اینک چون همیشه در سالروز تولدش با زبان تصویر، در قالب جشنواره فیلم فجر به رشد این موجود اثیری اشاره‌ای نماییم و دیده تحسین گشاییم.

این هنر صنعت غول‌آسایی که طی بیش از صد، سال رشد و تکثیری سلولی داشته‌است، امروز سیطره‌ای بر جهان دارد که نفی آن هیچ از رونقش نمی‌کاهد، پس توصیه رهبر فرزانه عزیزمان را تمکین، نشان بصیرت و حسن آیین است که فرمود: "سینما کلید پیشرفت کشور است"

سینما گویی ابزار فرضیه‌پردازی‌ها و امتحان ذائقه‌ها برای اجرای نقشه‌های خوب و بد است.

سینما سلاحی است که چون به مجاهد بسپاری‌اش، امنیت ایجاد می‌کند و چون به زنگی مست، شرارت برپا می‌کند. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بی‌مماشات و کتمان باید گفت سینما چراغ است نه داغ! ابزار حسن ابلاغ است نه قبح هر دماغ! سینما راه را باید نشان ‌دهد، نه بر سینه‌ به گل‌نشستگان نشان نهد!

مسلمان رسالتی دارد "کلکم راع و کلکم مسئول" کاش چشم‌انتظاری‌های دنیا را از این نظام بیشتر می‌دیدیم آنگاه آستین‌ها را برمی‌چیدیم و پاشنه‌ها را می‌کشیدیم. بیداری اسلامی، خواب زمستانی را در ربوده و بهار عربی به زعم عده‌ای رخ نموده‌ است. "رحم الله من عرف قدره"سینماگران می توانند قافله‌سالاران کاروان نهضت جهانی اسلام باشند.

از همین رو ورود جشنواره فیلم فجر را به چهارمین دهه ولادتش با آرزوی سعادت و زیارت، تبریک می‌گویم.

پیام تبریک سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آغاز سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در حالی اعلام شد که هنوز ساعاتی به مراسم افتتاحیه و آغاز رسمی این رویداد فرهنگی زمان باقی است، حال اینکه وزیر ارشاد پیام تبریک خود به مناسبت آغاز سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر را پس از پنج روز از آغاز جشنواره اعلام کرد.