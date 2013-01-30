افتتاح طرح جامع پژوهشگاه صنعت نفت/ 8محلول نانو ساختار کربنی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در حاشیه افتتاح رسمی طرح جامع پژوهشگاه صنعت نفت با حضور رئیس جمهور و مسئولان کشوری از هشت محلول نانوساختار کربنی رونمایی شد.

همچنین محمود احمدی نژاد از بخش های مختلف این پژوهشگاه که جزو طرح های مهر ماندگار است و امروز به صورت رسمی افتتاح شد، بازدید کرد.

پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1338 در شهر ری تأسیس و از سال 1383 عملیات اجرایی آن به منظور توسعه و جامعیت در غرب تهران آغاز شد.

این پژوهشگاه در قالب طرح ماندگار در زمینی به مساحت 30 هکتار که بنای آن بالغ بر 122 هزار متر مربع است ایجاد شده و دارای سه منطقه پژوهشی ـ عملیاتی است.



در بخش پژوهشی این مجموعه سه پردیس صنایع بالا دستی، پایین دستی و انرژی و محیط زیست فعالیت می‌کنند و 300 آزمایشگاه تحقیقاتی و 16 پژوهشکده نیز در این مجموعه فعال است.



پژوهشگاه صنعت نفت دارای 5 واحد نیمه صنعتی بزرگ با عناوین «واحدهای نیمه صنعتی و مراکز انرژی و حفاظت صنعتی و محیط زیست»، «پالایش نفت و فرآورده‌ها و پلیمر»، «تبدیل نفت خام سنگین به سبک»، «نانوکاتالیست‌ها» و «گاز و کارگاه‌ها و انبارهای مواد شیمیایی» است.



در این مجموعه که تاکنون 120 اختراع داشته، نگاه ویژه‌ای به مسائل زیست محیطی می‌شود و از پیشرفته‌ترین تصفیه‌خانه فاضلاب‌های صنعتی و شیمیایی و انسانی در آن ایجاد شده است که 74 مورد آن به سوددهی رسیده است.



پژوهشگاه صنعت نفت کشور، جزو پنج پژوهشگاه برتر دنیا است و در حوزه پژوهش و مطالعات انرژی و نفت رتبه نخست در خاورمیانه را دارد.