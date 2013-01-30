لاتزیو با شکست یوونتوس فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لاتزیو شب گذشته در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا با نتیجه 2 بر یک در المپیک رم مقابل یووه به برتری رسید و در مجموع با برتری 3 بر 2 به دیدار پایانی راه یافت.

لاتزیو در این دیدار با گل "آلوارو گونزالز" در دقیقه 53 پیش افتاد اما "آرتورو ویدال" در دقیقه 90 بازی را به تساوی کشید. "سرخیو فلوکاری" که به عنوان بازیکن ذخیره لاتزیو وارد میدان شده بود، گل برتری را در وقت‌های تلف شده به ثمر رساند و تیم خود را به فینال رساند.

دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کوپا ایتالیا بین تیم‎های اینتر و رم در تاریخ 17 آوریل (29 فروردین) در ورزشگاه جوزپه مئاتزا برگزار می شود. رم در دیدار رفت با نتیجه 2 بر یک به برتری رسیده است.