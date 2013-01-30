12 اثر معنوی یزد در فهرست آثار ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این 12 اثر ثبتی استان یزد شامل شش پرونده صنایع دستی و شش پرونده معنوی بود که در هفتمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت آثار ملی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

این پرونده ‌ها در بخش صنایع دستی شامل حصیربافی بافق، زنجیرسازی اردکان، گیوه‌دوزی و قفل سازی ابرکوه، ترکه بافی و چاقو سازی مهریز است.

در حوزه پرونده های معنوی نیز آداب و رسوم مذهبی به ویژه نخل ‌برداری کریت طبس، مهرجرد میبد و ندوشن، شَدّه برداری احمدآباد اردکان، حلواارده اردکان و فناوری بادگیرها، مجوز ثبت ملی دریافت کردند.

تاکنون 15 اثر معنوی استان یزد به ثبت آثار معنوی کشور رسیده است و در مجموع آثار معنوی به ثبت رسیده استان یزد به 27 اثر افزایش یافت .

هفتمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت آثار کشور به ریاست مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی کشور از دوم تا پنجم بهمن ماه جاری در استان سمنان شهرستان شاهرود برگزار ‌شد.