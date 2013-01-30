30 خانواده در چهارمحال و بختیاری توسط هلال احمر اسکان داده شد

شاهین جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش شدید برف و لغزندگی جاده در شب گذشته مشکلات برای 30 خانوار ایجاد کرده بود که این 30 خانوار توسط نیروهای امدادی هلال احمراستان چهارمحال و بختیاری کمک رسانی شدند.

مدیر روابط عمومی هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیان داشت: این 30 خانوار توسط نیروهای امدادی هلال احمر این استان اسکان داده شد و لوازم ضروری ومورد نیاز آنها از قبیل پتو، غذای گرم و ... تهیه شد.

وی ادامه داد: راهداری این استان شب گذشته بسیار خوب عمل کرد و در اثر پاشیدن نمک و شن به موقع در جاده مشکل خاصی در اثر بارش شدید برف در جاده ها ایجاد نشد.